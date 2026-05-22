Madeleine de Scudéry, Mathilde (éd. Nathalie Grande)

Non pas vraiment inconnue, mais plutôt méconnue, la nouvelle que fit paraître Madeleine de Scudéry en 1667 devrait pourtant connaître un autre sort. En effet, loin d’être alors une autrice sur le déclin, la romancière y démontre ses qualités traditionnelles jointes à une audace littéraire – voire politique – qui surprend. En ressuscitant Laure et Pétrarque, elle fonde la légitimité historique du courant galant ; en racontant les amours d’Alphonse et de Mathilde dans l’Espagne sanglante du XIVe siècle, elle entrelace idylle galante et intrigues de cour, amour et ambition, comme le fera onze ans plus tard Mme de Lafayette dans La Princesse de Clèves ; enfin, jouant de la fiction du non-fictif, elle va jusqu’à donner à son écriture historique des accents critiques étonnants.

Frappée de mutisme pendant cinq ans à la suite de l’affaire Foucquet, Madeleine de Scudéry recommença à publier avec Mathilde, dont le texte constitue un des sommets de l’art de la romancière. L’ouvrage, qui fut retiré de la vente à sa parution, est édité ici accompagné de l’importante préface qui l’introduit et le met en scène, Les Jeux.

Professeure à l’Université de Nantes, Nathalie Grande est historienne de la littérature. Elle s’intéresse depuis longtemps à la question de l’accès des femmes à l’écriture, aux différents genres qu’elles pratiquent, à leur place dans le champ littéraire du XVIIe siècle, ce qui l’a amenée à s’interroger plus généralement sur les liens réciproques entre littérature et société, sur la manière dont la mixité pouvait changer la culture, en particulier à travers l’étude du phénomène galant (Le Rire galant, Honoré Champion, 2011). Elle a édité plusieurs romans du XVIIe siècle ainsi qu’une anthologie de contes de conteuses (Sexe, genre et contes de fées, Presses Universitaires de Saint-Étienne, 2024).

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

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Version PDF : e-EAN 9782380961812. 13,50 EUR