Sartre et la question sociale

Dans l’œuvre philosophique de Sartre, quel est précisément le statut de la réalité sociale ? Peut-on trouver chez Sartre une philosophie sociale au sens que lui donnent celles et ceux qui se réclament aujourd’hui de cette perspective ? Si le grand public a retenu de Sartre l’image d’un intellectuel engagé, on l’a aussi durablement associé à une philosophie existentialiste de la liberté exacerbée qui négligerait l’histoire et le social, et qui déploierait un discours philosophique déconnecté des savoirs empiriques portant sur la réalité sociale. Et pourtant, non seulement Sartre constitue rapidement le social en un objet central de sa réflexion philosophique et politique, mais il le fait en dialogue étroit avec les sciences humaines et sociales de son temps. Le nouveau dossier des Cahiers philosophiques de Strasbourg offre une synthèse des différents aspects du rapport de la philosophie sartrienne au social, de ses Carnets de la drôle de guerre à ses textes politiques des années 1970. Le sommaire en sera prochainement accessible en ligne via OpenEdition…
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Publié le par Marc Escola