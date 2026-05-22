Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, n° 59 : "Sartre et la philosophie sociale"

Sous la direction de Bouffard Alix, Tomès Arnaud, Harder Yves-Jean, Tenezakis Xenophon

Dans l’œuvre philosophique de Sartre, quel est précisément le statut de la réalité sociale ? Peut-on trouver chez Sartre une philosophie sociale au sens que lui donnent celles et ceux qui se réclament aujourd’hui de cette perspective ?

Si le grand public a retenu de Sartre l’image d’un intellectuel engagé, on l’a aussi durablement associé à une philosophie existentialiste de la liberté exacerbée qui négligerait l’histoire et le social, et qui déploierait un discours philosophique déconnecté des savoirs empiriques portant sur la réalité sociale.

Et pourtant, non seulement Sartre constitue rapidement le social en un objet central de sa réflexion philosophique et politique, mais il le fait en dialogue étroit avec les sciences humaines et sociales de son temps.

Ce dossier des Cahiers philosophiques de Strasbourg offre une synthèse des différents aspects du rapport de la philosophie sartrienne au social, de ses Carnets de la drôle de guerre à ses textes politiques des années 1970.

Prochainement accessible en ligne via OpenEdition…

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Sommaire

Dossier : Sartre et la philosophie sociale

Portrait de Sartre en philosophie social. Introduction – Alix Bouffard, Yves-Jean Harder, Xenophon Tenezakis, Arnaud Tomès

Sartre, Lévy-Bruhl, une philosophie sociale. L’exemple de la drôle de guerre, Alsace 1939-1940 – Grégory Cormann

La place des sciences sociales dans la Critique de la raison dialectique de Sartre – Laurent Perreau

Le social et le sujet chez Sartre et Durkheim. Une inquiétude partagée – Michaël Crevoisier

Usages de la passivité. Une lecture de l’hexis chez Sartre – Chiara Collamati

De l’expérience critique à l’ontologie sociale dans la Critique de la raison dialectique – Alix Bouffard

Sartre et la reproduction sociale – Franck Fischbach

La dialectique négative de Sartre : violence et philosophie sociale – Arnaud Tomès

Souffrance et dialectique. Quelques perspectives sartriennes en philosophie sociale – Hervé Oulc’hen

Le projet anthropologique sartrien et ses enjeux politiques – Alexandre Feron

La critique sartrienne des institutions face aux mouvements sociaux français et italiens des années 1960 – Céline Marty

La révolution au présent – Yves-Jean Harder

Une stratégique anticapitaliste sartrienne ? Sartre et Erik Olin Wright – Xenophon Tenezakis