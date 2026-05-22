Les Cahiers philosophiques de Strasbourg, n° 59 : "Sartre et la philosophie sociale"
Sous la direction de Bouffard Alix, Tomès Arnaud, Harder Yves-Jean, Tenezakis Xenophon
Dans l’œuvre philosophique de Sartre, quel est précisément le statut de la réalité sociale ? Peut-on trouver chez Sartre une philosophie sociale au sens que lui donnent celles et ceux qui se réclament aujourd’hui de cette perspective ?
Si le grand public a retenu de Sartre l’image d’un intellectuel engagé, on l’a aussi durablement associé à une philosophie existentialiste de la liberté exacerbée qui négligerait l’histoire et le social, et qui déploierait un discours philosophique déconnecté des savoirs empiriques portant sur la réalité sociale.
Et pourtant, non seulement Sartre constitue rapidement le social en un objet central de sa réflexion philosophique et politique, mais il le fait en dialogue étroit avec les sciences humaines et sociales de son temps.
Ce dossier des Cahiers philosophiques de Strasbourg offre une synthèse des différents aspects du rapport de la philosophie sartrienne au social, de ses Carnets de la drôle de guerre à ses textes politiques des années 1970.
Prochainement accessible en ligne via OpenEdition…
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Sommaire
Dossier : Sartre et la philosophie sociale
Portrait de Sartre en philosophie social. Introduction – Alix Bouffard, Yves-Jean Harder, Xenophon Tenezakis, Arnaud Tomès
Sartre, Lévy-Bruhl, une philosophie sociale. L’exemple de la drôle de guerre, Alsace 1939-1940 – Grégory Cormann
La place des sciences sociales dans la Critique de la raison dialectique de Sartre – Laurent Perreau
Le social et le sujet chez Sartre et Durkheim. Une inquiétude partagée – Michaël Crevoisier
Usages de la passivité. Une lecture de l’hexis chez Sartre – Chiara Collamati
De l’expérience critique à l’ontologie sociale dans la Critique de la raison dialectique – Alix Bouffard
Sartre et la reproduction sociale – Franck Fischbach
La dialectique négative de Sartre : violence et philosophie sociale – Arnaud Tomès
Souffrance et dialectique. Quelques perspectives sartriennes en philosophie sociale – Hervé Oulc’hen
Le projet anthropologique sartrien et ses enjeux politiques – Alexandre Feron
La critique sartrienne des institutions face aux mouvements sociaux français et italiens des années 1960 – Céline Marty
La révolution au présent – Yves-Jean Harder
Une stratégique anticapitaliste sartrienne ? Sartre et Erik Olin Wright – Xenophon Tenezakis