Sophocle, Fragments (éd. Diane Cuny, trad. Bernard Pouderon)

Redécouvrir Sophocle ! Le grand dramaturge est surtout connu au travers de ses sept grandes tragédies, marquées par le poids du destin, les conflits de valeurs, la présence du châtiment, de la vengeance et de la mort. Seule la pièce fragmentaire des Limiers, emplie de fantaisie et de drôlerie, laissait entrevoir une autre facette de son génie. La prise en compte de la tradition indirecte – à travers les citations des auteurs anciens – et des papyrus mis au jour depuis la fin du XIXe siècle permet d’adopter une approche renouvelée d’une oeuvre aux riches contours, composée de plus de 120 pièces : tragédies à dénouement heureux, mythes aujourd’hui oubliés, drames satyriques où dominent la raillerie et la trivialité propres au genre. Cet ouvrage présente dans leur texte grec et leur traduction française plus de 1100 fragments de pièces tantôt pourvues d’un titre qui en donne le sujet, tantôt réduites à un ou deux vers à caractère sentencieux dont beaucoup sont passés en proverbe. C’est à cette découverte que vous invitent les éditeurs de ce volume.

Sophocle

Second des grands tragiques athéniens, Sophocle (497-405) connut toute sa vie un succès jamais démentit face à ses deux rivaux Eschyle et Euripide. Sur les 123 tragédies qu'on lui connaît il nous en reste 7. Homme d'une grande piété, on lui attribue un rôle important pour le culte d’Asclépios à Athènes. Il vécut une grande partie de sa vie sous l’impérialisme et le rayonnement de sa cité, participant comme stratège à l’expédition punitive contre Samos (440 av.) puis comme un des dix conseillers désignés après le fiasco de l’expédition de Sicile (415 av.).

Diane Cuny

Diane Cuny est professeur de langue et littérature grecques à l’Université de Tours, rattachée au Centre d’Études supérieures de la Renaissance. Elle s’est spécialisée dans la tragédie grecque et dans l’étude des figures mythologiques de l’Antiquité à nos jours. Aux Belles Lettres, elle a publié Une leçon de vie. Les réflexions générales dans le théâtre de Sophocle (coll. Etudes anciennes, 2007) et a introduit, annoté les Fragments de Sophocle (coll. Fragments, 2026).

Bernard Pouderon

Bernard Pouderon est professeur émérite de l’Université de Tours et ancien membre senior de l’Institut Universitaire de France. Spécialiste de la littérature chrétienne du IIe siècle après J.-C., il a publié de nombreux ouvrages, sur les Apologistes grecs, le roman ancien et la réception de l’Antiquité à la Renaissance.

Table des matières

Avant-propos

Introduction

I. Les éditions des fragments de Sophocle

1. Les premières collectes

2. Les éditions scientifiques modernes

II. Les principales sources de la tradition indirecte

1. D’Aristophane à Macrobe : Sophocle chez les grands auteurs antiques

2. Scholies, anthologies et ouvrages techniques

III. Les pièces perdues de Sophocle

1. Inventaire des pièces perdues et datation

2. La richesse de l’univers mythique

3. Meurtres, morts, échecs et châtiments

4. Tragique et fin heureuse ?

5. Les drames satyriques

Liste des 129 pièces perdues de Sophocle

Ratio editionis

Sigles et abréviations

Texte grec et traduction française

Fragments attribuables à une pièce spécifique

Fragments de pièces inconnues : F730a-e-F 1116c

Fragments douteux et apocryphes : F1117-F1154

Commentaires

Commentaire aux fragments attribuables à une pièce spécifique

Commentaire aux fragments de pièces inconnues

Commentaire aux fragments douteux et apocryphes

Bibliographie

Index nominum et locorum