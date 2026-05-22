Polémiques antiques contre le théâtre II : Comédie et comique (Lille)

Il s'agit de la deuxième journée d'études d'un projet initié en 2024, dans la continuité d'un séminaire portant sur la relation de Démosthène au théâtre.

Après avoir établi un premier état des lieux en 2024, nous poursuivrons la réflexion sur les genres relatifs au comique, en nous demandant pourquoi ils étaient particulièrement sujets à des attaques et polémiques dans l'Antiquité puis dans sa réception, de quelle teneur étaient les arguments qu'on leur opposait, et ce que cela révèle de la position des spectateurs et des institutions face à ce type de spectacle.