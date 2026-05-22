Olivier Rouchon, Avignon suppliante. Essai sur les députations d'une cité au XVIIe siècle

Entre la fin du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle, la ville d’Avignon a envoyé plus d’une centaine d’ambassadeurs, de députés et d’agents en cour de Rome et en cour de France. Cité sujette de l’État pontifical, administrée par des légats et des vice-légats italiens, Avignon développe une double représentation des intérêts publics. D’abord auprès du pape, souverain légitime auquel on fait appel pour des contentieux politiques et administratifs, et ensuite auprès du roi de France, qui accorde de précieux privilèges aux habitants. Depuis les règnes de Clément VIII et d’Henri IV, période fondatrice d’une entente cordiale entre Rome et Paris, jusqu’aux orages diplomatiques qui opposeront, soixante ans plus tard, Alexandre VII et Louis XIV, les Avignonnais ont assuré leur capacité autonome à plaider la défense de leurs droits.

C’est l’histoire d’un art politique de la plainte collective qui est ici étudiée dans son dynamisme civique et dans son idéal de juste requête. Ce modèle exaltant de la députation en cour porte en lui les raisons de son échec final, dès lors que la ville des suppliques contrevient aux intérêts supérieurs des deux puissances monarchiques dont elle dépend.

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé d’histoire, Olivier Rouchon est maître de conférences HDR à l’université d’Avignon, et membre du Centre Norbert Elias (UMR 8562). Ses travaux concernent l’histoire de la Toscane médicéenne et celle de la légation d’Avignon au XVIIe siècle.

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Version PDF : e-EAN 9782745365064. 48 EUR