Arthur Conan Doyle, Ma vie aventureuse (trad. Louis Labat)

« Que reste-t-il aujourd’hui d’Arthur Conan Doyle lorsque l’on cesse d’évoquer cette part de son oeuvre qui, jusqu’à la fin des temps, escamotera son nom au profit de celui qui lui survit avec infiniment plus d’aplomb et de caractère ? » Cette phrase, par laquelle François Rivière ouvre la préface à Ma Vie aventureuse, exprime l’incontournable nécessité de découvrir qui était réellement – selon lui, il est vrai… – l’immortel père de Sherlock Holmes et de son biographe, le docteur Watson.

Derrière une personnalité hors du commun marquée par la présence indissociable de « ma’am », comme il surnommait sa mère, Arthur Conan Doyle avait choisi de vivre sa vie comme une aventure. Son embarquement sur un baleinier dans l’océan Arctique, ses voyages en Suisse, en Afrique de l’Ouest ou en Égypte, son engagement durant la guerre des Boers en Afrique du Sud, voire son entrée en politique, toutes ses étapes de sa vie, Arthur Conan Doyle les vécut sous le signe de l’Aventure héroïque.

Il ne nous reste plus qu’à suivre cette « vie aventureuse » et de glaner, çà et là, les clefs pour comprendre le créateur d’un mythe littéraire immortel et hors du temps.

Né à Édimbourg, Arthur Conan Doyle (1859-1930) fait des études de médecine, profession qu’il exerce quelque temps, mais l’immense succès remporté par Une étude en rouge, première apparition de Sherlock Holmes en 1897, l’en détourne au profit de l’écriture. Outre ses romans policiers, Conan Doyle a écrit des récits historiques, de science-fiction (notamment avec le professeur Challenger) et s’est engagé dans diverses causes, y compris la défense d’erreurs judiciaires. Il s’est aussi passionné pour le spiritisme, ce qui a marqué son oeuvre et ses prises de position publiques.