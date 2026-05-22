Sebastian Haffner, Adieux

Le chef-d'œuvre retrouvé de Sebastian Haffner. Phénomène de librairie en Allemagne : plus de 100 000 exemplaires vendus !

Paris, années 1930. Le jeune stagiaire en droit Raimund quitte Berlin pour la capitale française afin de rendre visite à sa petite amie, Teddy, une jeune femme vive et libre d'esprit. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres, une époque où la vie est encore pleine d'éclat. Teddy et sa joyeuse bande écument cafés et restaurants, ivres de leur liberté, conscients que cela ne durera pas. Mais Raimund espère que Teddy, adorée de tous, le choisira.

Adieux a été écrit durant l'automne 1932, s'inspirant de l'expérience de l'auteur à Paris au printemps précédent. Publié pour la première fois en Allemagne en 2025, il résonne de sa douce mélancolie dans les temps troublés qui sont les nôtres.

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Un roman retrouvé", par Jean-Luc Tiesset

Étrange destin que celui de Sebastian Haffner (1907-1999), qui, après avoir quitté l’Allemagne pour l’Angleterre en 1938, y revint quinze ans plus tard, et laissa dormir dans ses tiroirs deux ouvrages écrits dans ses années de jeunesse qui ne furent retrouvés qu’après sa mort par son fils. Le premier, Histoire d’un Allemand, contemporain de la déclaration de guerre, est un témoignage rare devenu best-seller sur la montée du nazisme avant qu’on n’en connaisse tous les méfaits, et les millions de morts qu’il allait causer. Le second est un roman, Adieux, écrit en octobre-novembre 1932, qui raconte le dernier des quelques jours que l’auteur passa à Paris en compagnie de celle qu’il aimait.