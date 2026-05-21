Séminaire Barthes (ITEM-LAMO, ENS Paris & en ligne)

La prochaine séance du séminaire Barthes (ITEM-LAMO) se tiendra à l’ENS de Paris (45 rue d’Ulm), samedi 30 mai, de 14h à 18h, dans l’amphi Jaurès. Cette dernière séance de l’année mettra à l’honneur de jeunes chercheurs et chercheuses dont les travaux récents, menés en France ou à l’étranger, abordent l’œuvre de Barthes.

Entrée libre.

Le séminaire sera diffusé par Zoom :

https://univ-nantes-fr.zoom.us/j/4068799948

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Programme

13h45 : Accueil des participant.e.s

14h - Katerina BLASQUES KASPAR (en visioconférence, Université de São Paulo) : Les livres « photo-mam. » : de Roland Barthes à Sophie Calle.

14h35 - Guy JACOBY (EHESS) : Barthes et Proust sur la pitié : le « souvenir circulaire» des « intermittences du cœur » dans La Chambre claire.

15h10 - Marc-Antoine BLAIS (en visioconférence, UQAM-EHESS) : « L'écriture et le silence » : Barthes et la politique de la Terreur de Blanchot, 1950-1960.

15h45 (pause)

16h - Tiantong YAO (Paris I Panthéon Sorbonne) : La Méduse ou la clarté du signe : esthétique du cliché et quête de la littéralité dans « Le monde où l'on catche ».

16h35 - Giovanni SALVAGNINI ZANAZZO (Université de Nanterre - Université de Padoue) : Le Réel, le Sens, le Sujet : sur Barthes et la réception du haiku.

17h10 - Salomon KPODO (Université de Siegen) : Le geste d'écriture chez Barthes et Flusser.