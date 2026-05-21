Maurice et Eugénie de Guérin

Colloque international (6-7 avril 2027)

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse – Université de Sousse (TUN)

Laboratoire « École et Littératures »

Appel à communication

Maurice de Guérin est un auteur peu connu. George Sand l’a fait sortir de l’anonymat, en publiant le 15 mai 1840 « Le Centaure » dans la Revue des Deux Mondes. La publication posthume de son œuvre, vers le milieu du XIXe siècle, est l’aboutissement des efforts de la famille et des amis.

Le premier tiers du dix-neuvième siècle, dominé par des écrivains comme Alphonse de Lamartine et Victor Hugo, a fait l’impasse sur Maurice de Guérin.

Il a longtemps été marginalisé par les historiens, négligé par les critiques, oublié dans les manuels. En dehors des cercles restreints – les cénacles littéraires qui élaborent les anthologies des journaux intimes, ou le cercle de l’Association Les Amis des Guérin, qui a pour but de maintenir et de poursuivre l’œuvre entreprise par le chanoine Fernand Barthe dès 1923 – il a été longtemps occulté dans les milieux universitaires et demeure minoré.

La revue L’Amitié guérinienne existe seulement depuis 1933. Marie-Catherine Huet-Brichard a publié aux éditions Classiques Garnier les Œuvres complètes en 2012, et chez Pierre-Guillaume de Roux une biographie en 2017.

Un colloque sur Eugénie de Guérin a eu lieu en France, au château du Cayla, en 2005. Et un colloque sur Maurice de Guérin s’est tenu au même endroit, cinq ans plus tard, en 2010.

N’est-il pas temps d’approfondir ces études amorcées en se penchant à nouveau sur ces deux auteurs, si proches dans leur vie et si différents dans leurs textes ? D’autant qu’ils ne jouissent pas du même prestige que les grands écrivains de cette période tels que Victor Hugo, Alfred de Musset, Gérard de Nerval… Ils ne connurent même pas la renommée de leur vivant ; mais un cercle de fidèles les arracha à l’obscurité, et leurs œuvres ont continué à fasciner un nombre toujours plus grand de lecteurs éclairés.

Ce colloque aura pour originalité d’associer la sœur Eugénie (1805-1848) et le frère cadet Maurice décédé avant elle (1810-1839), de questionner le concept de « fratrie littéraire », de se dérouler en Tunisie, à Sousse, et de réunir des chercheurs tunisiens, français et internationaux.

Axes de recherche :

1. Questions relatives à l’histoire littéraire : Quelle place occupent ces deux auteurs dans la littérature ? Maurice de Guérin fut-il un astre isolé ou, au contraire, peut-on percevoir des filiations entre ses textes et ceux, par exemple, de Rousseau, Senancour, Chateaubriand, Lamennais ?

2. Questions relatives au poème en prose : Si la spécificité du poème en prose chez Maurice de Guérin a déjà été abordée (voir la bibliographie), il serait intéressant de mettre en parallèle Le Centaure et La Bacchante avec certains textes d’auteurs contemporains tels qu’Alphonse Rabbe ou Aloysius Bertrand.

3. Questions spécifiques autour du journal intime : Comparaisons entre le journal de la sœur et celui du frère, ou comparaisons avec d’autres journaux intimes de la même période.

4. Questions relatives au rapport entre la littérature et la presse : Mise en regard des articles de Maurice de Guérin avec ceux de ses contemporains.

5. Questions sur les modes de vie : Les textes, comme la correspondance, disent beaucoup sur la vie quotidienne, les préoccupations, les difficultés, et les centres d’intérêt des individus et des familles dans la première moitié du XIXe siècle.

6. Questions relatives à la spiritualité et à l’éthique citoyenne : Que représentent la foi et l’Église à cette période ? Quelles postures adoptent la sœur et le frère relativement aux nouveaux courants (voir l’influence de Lamennais sur Maurice de Guérin) qui traversent la communauté catholique ?

7. Questions relatives à la condition des femmes : Eugénie de Guérin est-elle une femme représentative de son époque ? En quoi s’inscrit-elle dans les normes de son temps, et de quelle façon s’en échappe-t-elle ? Eugénie est-elle originale au plan du genre ?

8. Questions relatives au cercle des Guérin : On ne cite que Barbey d’Aurevilly, Sand, Jaurès, Ramuz, Mauriac… Le rayonnement respectif de l’autrice et de l’auteur doit-il être réévalué ?

9. Questions autour des « fratries littéraires » : Peut-on « problématiser » des approches épistémologiques des fratries ? Envisager des études comparatives en contrepoint avec Lucile et François-René de Chateaubriand ? La petite sœur de Balzac, Laure Surville ? Francis et Maryana Marrash ?

Ces problématiques feront intervenir des chercheurs guériniens, mais aussi, plus largement, des chercheurs dix-neuviémistes et vingtiémistes, qu’ils soient spécialistes de Littérature, d’Histoire ou de Sociologie.

Modalités de participation :

La participation est ouverte à tous les champs disciplinaires. Les enseignants-chercheurs et les chercheurs sont invités à soumettre des propositions en français, dans le respect des normes, des délais et des conditions de l’appel à communications détaillés ci-dessous.

La participation est en présentiel. Les Actes du colloque feront l’objet d’une publication après soumission des communications rédigées au comité scientifique. Seuls les travaux des participants seront publiés.

Calendrier :

Date limite de soumission des propositions : 10 octobre 2026

Date de notification d’acceptation aux auteurs : 10 novembre 2026

Date de la tenue du colloque : 6-7 avril 2027

Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse

Format de la proposition : 300 mots maximum

Les propositions de communication ainsi que les communications rédigées doivent être envoyées aux dates respectives en format Word et comporter : titre, auteur (nom, prénom, fonction et établissement / université de rattachement, affiliation), 5 mots clefs, résumé, bibliographie et brève bio-bibliographie.

Frais de participation au colloque : 70 euros (comprenant trois nuitées en pension complète à l’Hôtel Marhaba Club, Sousse ; exemplaire des Actes du colloque + Visite au musée archéologique de Sousse ; déplacement de l’aéroport Monastir à l’Hôtel / aller / Retour)

Adresse e-mail à laquelle les propositions doivent être envoyées : naima.mejjati@yahoo.fr

Comité scientifique :

Nizar Ben Saad, Université de Sousse

Fabienne Bercegol, Université Toulouse-Jean-Jaurès

Mohamed Chagraoui, Université de Tunis

Arbi Dhifaoui, Université de Sfax

Pierre Glaudes, Université Paris-Sorbonne

Marie-Catherine Huet-Brichard, Université Toulouse-Jean-Jaurès

Salwa Béji, Université de Kairouan

Dominique Gauthiez Rieucau, Université Montpellier 2

Pierre Leger, Aix Marseille Université, CNRS

Bibliographie sélective :

Œuvres d’Eugénie et de Maurice de Guérin :

Eugénie de Guérin, Journal, avec un bois d’Henri Martin, texte complet, précédé d’une lettre aux lecteurs et suivi d’une table analytique par Mgr Émile Barthés, J. Gabalda, Paris, Imp. Coopérative du Sud-Ouest, Albi, 1934.

Maurice de Guérin, Œuvres complètes, Paris, Classiques Garnier, 2012 (réédition Classiques jaunes 2024).

Études critiques :

Bénichou, Paul, Le Temps des prophètes. Doctrines de l’âge romantique, Corti, 1977.

Detalle, Annie, Mythes, merveilleux et légendes dans la poésie française de 1840 à 1860, Klincksieck, 1976.

Didier, Béatrice, Le Journal intime, P.U.F., 1976.

Eugénie de Guérin (1805-1848) : colloque du bicentenaire 16-17-18 juillet 2005 au Château-Musée du Cayla, Revue du Tarn, 3e série, no202, été 2006.

Gusdorf, Georges, Le Romantisme, Payot & Rivages, 1984.

Huet-Brichard, Marie-Catherine, Maurice de Guérin : imaginaire et écriture, Lettres Modernes, 1993.

Huet-Brichard, Marie-Catherine, Maurice de Guérin, Champion, 1998.

Huet-Brichard, Marie-Catherine, Maurice de Guérin, biographie, Paris, Pierre-Guillaume de Roux, 2017.

L'Amitié guérinienne : revue trimestrielle des Amis des Guérin. À compter de l'année 2001, la parution de la revue est annuelle.

Lectures Guériniennes, textes réunis et présentés par Claude Gély, Université de Montpellier, 1989.

Maurice de Guérin et le Romantisme, textes réunis et présentés par Marie-Catherine Huet-Brichard, Toulouse, P.U.M., 2000.

Maurice de Guérin revisité, textes réunis et présentés par Marie-Catherine Huet-Brichard, Revue du Tarn, printemps 2011.

Mejjati, Naima, L’Écriture de la douleur dans l’œuvre de Maurice de Guérin : thèse soutenue à Sfax le 17 décembre 2018 sous la direction du Pr. Arbi Dhifaoui.

Pire, Jean-Luc, Poésie, Silence, Clameurs. La Mythification littéraire de Maurice de Guérin, Université de Louvain, Louvain-la-Neuve et Éditions Nauwelaerts, Bruxelles, 1993.

Planté, Christine, La petite sœur de Balzac, Presses universitaires de Lyon, 1989.

Richard, Jean-Pierre, « Maurice de Guérin », La Nouvelle Revue française, n° 200, 1969 (repris en 1971 au Seuil dans Études sur le Romantisme).

Scharer-Nussberger, Maya, Maurice de Guérin, l’errance et la demeure, Corti, 1965.

Vincent-Munnia, Nathalie, Le Poème en prose, généalogie d’un genre dans la première moitié du dix-neuvième siècle, Champion, 1993.

Responsable scientifique : Naima Mejjati

Url de référence :

https://fls.rnu.tn/public/

Adresse :

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse – Université de Sousse (TUNISIE)