Hybrid, n ° 15 : "Les dimensions socio-écologiques du numérique" (dir. Laurence Allard, Marta Severo, Mathilde Vassor et Romain Vindevoghel)

Décrire les enjeux socio-écologiques du numérique suppose de documenter un terrain d’incertitudes, de tensions et de narrations concurrentes, où se croisent credo de l’innovation technologique, injonctions à la sobriété, pratiques organisationnelles, mobilisations militantes, imaginaires critiques et pistes d’expérimentation collective.

C’est dans ce contexte que ce numéro d’Hybrid, consacré aux dimensions socio-écologiques du numérique, entend intervenir. Son ambition ne consiste pas à reconduire l’opposition entre « numérique polluant » et « numérique solution », mais à déplacer les regards. Nous souhaitons sortir des cadrages strictement technocentrés, refuser de réduire l’écologie à un bilan carbone ou une métrique d’impact et plutôt envisager le numérique comme un phénomène intrinsèquement social, culturel, politique et de création artistique à travers des approches disciplinaires variées.

Les articles de ce numéro visent à faire connaître la diversité des acteurs et actrices qui le fabriquent, l’habitent, le subissent et le transforment. En effet, il est nécessaire de penser les matérialités, les imaginaires et les conditions de production du numérique à partir des situations, des tensions et des expériences qui en font un objet pleinement socio-écologique, situé dans des mondes pluriels.

Penser les dimensions socio-écologiques du numérique, c’est accepter cette multiplicité, cette instabilité et cette conflictualité. C’est prendre au sérieux les échelles, du geste documentaire à la cosmologie autochtone, de la salle de classe au data center, qui s’entrecroisent dans la fabrique du numérique. C’est, enfin, reconnaître que les réponses aux crises contemporaines ne viendront pas d’un impératif technique ou institutionnel ou encore d’une morale unique, mais de la mise en coexistence de savoirs, de pratiques et de récits capables de faire vivre des relations non mortifères entre technologies, milieux et sociétés.

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Sommaire

Introduction

Laurence Allard, Marta Severo, Mathilde Vassor et Romain Vindevoghel Écologies du numérique [Texte intégral]Digital ecologies [Texte intégral | traduction | en]Ecologias do digital [Texte intégral | traduction | pt]

Décentrer les mondes numériques

Decentring digital worlds

Margaux Crinon Pænser en interfaces : écotones numériques et pratiques techno-animistes dans les dispositifs de suivi de la faune sauvage [Texte intégral]Pænser in interfaces: digital ecotones and techno-animist practices in wildlife monitoring systems [Texte intégral | traduction | en]

Matheus da Rocha Montanari Mba’ekuaa Jopará [Texte intégral]A cosmotechnics of contamination with Guarani and Kaiowá communities in BrazilMba’ekuaa Jopará [Texte intégral | traduction | fr]Une cosmotechnique de la contamination avec les communautés Guarani et Kaiowá au Brésil

Chrysta Pélissier, Audrey De Ceglie et Jean Moutouh Perception de l’intelligence artificielle chez les collégiens, lycéens et étudiants : pour une trajectoire professionnelle [Texte intégral]Perception of AI among middle school, high school and university students: Towards a professional trajectory [Texte intégral | traduction | en]

Faire avec, contre et sans le numérique irresponsable

Acting with, against and without irresponsible digital technology

Jeanne Ferrari-Giovanangeli et Céline Morin Le greenwashing a-t-il été greenwashé ? [Texte intégral]L’anticipation de la critique dans les discours de presse sur le numérique responsableHas greenwashing been greenwashed? [Texte intégral | traduction | en]Pre-empting criticism in press discourse on digital responsibility

Bouchra Daoudi, Léa Di Cioccio et Lara Mariton Homo numericus et sobriété numérique [Texte intégral]Les usages du numérique en temps de crisesHomo numericus and digital sobriety [Texte intégral | traduction | en]Digital practices in times of crisis

María Inés Laitano et Jean-Marc Meunier Culture de l’accessibilité numérique à l’université : une enquête par questionnaire auprès des personnels [Texte intégral]Digital accessibility culture at a university: A survey of university staff [Texte intégral | traduction | en]

Marta Severo, Mathilde Vassor et Romain Vindevoghel Le numérique responsable en tension : entre rhétoriques organisationnelles et reconfigurations professionnelles [Texte intégral]Responsible digital technology under pressure: Between organisational rhetoric and professional reconfiguration [Texte intégral | traduction | en]

Que peut la recherche-création ?

What can research-creation do?

Ariane Papillon Facing our black mirrors [Texte intégral]Stimuler les réflexivités individuelles et collectives sur nos usages du smartphone par la création documentaireFacing our black mirrors [Texte intégral | traduction | en]Stimulating individual and collective reflexivity on smartphone use through documentary film

Matthieu Raffard et Mathilde Roussel Mon HP Deskjet 3755 [Texte intégral]My HP Deskjet 3755 [Texte intégral | traduction | en]

Fabrice Sabatier Prompt to Play : une cartomancie pour déborder les IA et fabriquer des imaginaires [Texte intégral]Prompt to Play: A cartomancy for outwitting AI and forming imaginaries [Texte intégral | traduction | en]

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Crédits couverture : Création pour Hybrid 15 par Anaïs Bloch, 2026.