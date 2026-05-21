Le roman à bout de souffle. Questions théoriques avec Jacques-David Ebguy (Univ. Paris Cité)

Les Démons de la théorie est un groupe de travail sur la théorie littéraire rattaché à l'ED 131 de l'Université Paris Cité, il est composé de doctorant-es des laboratoires CERILAC et ECHELLES.

Pour sa dernière séance de séminaire de l'année, intitulée "Le roman à bout de souffle", le groupe invite Jacques-David Ebguy (CERILAC, Université Paris Cité) à parler de théorie du roman :

La question qui sera discutée est la suivante : Le roman peut-il encore constituer un objet pertinent pour une critique d’inspiration marxiste, dès lors que ses évolutions modernes et contemporaines semblent à la fois nuancer son potentiel critique et en même temps rendre problématique toute saisie de la totalité sociale au sens marxiste ?

Discutant-es : Laurène Sinnappu, Clément Gréau, Chloé Rougé (CERILAC)

Le séminaire se tiendra, comme à son habitude, à la Bibliothèque Jacques Seebacher (Université Paris Cité, Grands Moulins, Bâtiment A, 2e étage) jeudi 28 mai, de 17h à 19h.

Si vous souhaitez assister à cette séance par zoom, veuillez envoyer un mail à l'adresse suivante : demonsdelatheorie@gmail.com

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Les travaux du groupe :

Pour la deuxième année consécutive, le groupe organise un séminaire qui se tient une fois par mois à la Bibliothèque Jacques Seebacher. Lors des séances, un-e membre du groupe ou un-e invité-e présente une notion théorique et fait ensuite le lien avec son propre travail de recherche et la manière dont iel utilise ou remanie cette notion.

Si vous avez des questions sur le groupe ou si vous souhaitez être informé de nos actualités, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse suivante : demonsdelatheorie@gmail.com