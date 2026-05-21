Armand Robin, Ma vie sans moi, suivi de Fragments

La destinée de l’œuvre mythique d’Armand Robin (1912-1961) a connu un chemin sinueux et complexe. Poète inclassable, libertaire, dont les propres poèmes s’écrivirent en symbiose avec son immense travail de traducteur dans une vingtaine de langues, Robin a laissé derrière lui un ensemble désordonné de manuscrits dont le traitement éditorial ne pouvait être que problématique.

Françoise Morvan propose ici une nouvelle édition qui corrige certains choix arbitraires initiaux et réintroduit les traductions du poète parues dans Ma vie sans moi, qu’il considérait lui-même comme un vrai travail de création.

Cette publication issue d’une recherche rigoureuse rend sans doute mieux justice à l’oeuvre du poète breton que beaucoup considèrent comme un des sommets de la poésie française du XXᵉ siècle.