Atelier Montaigne (ENS Paris - 4 juin 2026)

- Matin (9h30-12h30 : Salle Favard, 46 rue d’Ulm)

Atelier de lecture animé par Thierry Gontier (Lyon 3/LabEx COMOD) et Ambre Perez-Parfait (CESR Tours)

- Après-midi (14h30-17h00 : Amphithéâtre Evariste Gallois, 45 rue d’Ulm).

Conférence de Blandine Perona (Lille/IUF) : "L'empreinte de la déclamation humaniste dans les Essais".

Répondants : Francis Goyet (UGA) et Tristan Vigliano (Aix-Marseille)

*Journée organisée par : J.C. Darmon, E. Ferrari, T. Gontier, B. Perona