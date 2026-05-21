Histoire des expositions littéraires. Post-doctorat (Université de Louvain – KU Leuven/RIMELL).

Post-doctorat

Cette recherche post-doctorale consistera à mener une recherche sur l’histoire des expositions réalisées par les bibliothèques nationales des francophonies du Nord, à l’exception de la France (Belgique, Canada / Québec et Suisse). Ce mandat s’inscrit dans un projet de plus grande ampleur.

Projet : Quand les bibliothèques nationales exposent la littérature : la construction d’un patrimoine culturel dans le monde francophone (1885-2025) »

Financé par le FWO (Fonds de la recherche scientifique, Flandres), ce projet de recherche de quatre ans consiste en une étude comparative de l'histoire des expositions consacrées à la littérature dans des institutions dont la mission est de promouvoir la connaissance et l'accès au patrimoine littéraire des pays francophones. Le projet portera sur les expositions organisées, au cours de leur histoire, par les bibliothèques nationales des francophonies du Nord comme de celles des francophonies du Sud.

Ce projet de recherche poursuit trois objectifs principaux : contribuer à l’histoire des bibliothèques nationales, qui jouent un rôle central dans la transmission du patrimoine ; retracer l’histoire des expositions consacrées à la littérature (et l’histoire des expositions plus largement) ; et documenter l’histoire de l’une des façons dont la littérature a été présentée comme l’un des éléments les plus importants de notre patrimoine culturel.

Un tel projet se situe à la croisée de plusieurs disciplines (études littéraires, muséologie, études du patrimoine, études visuelles, sciences de la communication et analyse du discours) ainsi que des études sur le patrimoine et les expositions.

Profil recherché

- Vous êtes titulaire d’un doctorat en études littéraires ou en muséologie ;

- Votre maîtrise du français est excellente (langue maternelle ou maîtrise comparable) et votre niveau de maîtrise de l’anglais est excellente. Une connaissance du néerlandais est un atout ;

- Vous êtes passionné(e) par la littérature et ambitionnez de devenir un(e) chercheur(euse) de premier plan dans le domaine des études littéraires et culturelles ;

- Vous êtes intéressé(e) par les liens historiques entre la littérature, musées et expositions, ainsi que par les formes de patrimonialisation de la littérature ;

- Vous êtes prêt(e) à communiquer sur vos recherches lors de conférences et dans des publications scientifiques. Des compétences en matière de communication vers un public plus large (presse, médias sociaux) sont un atout ;

- Vous êtes prêt à travailler sur le campus trois ou quatre jours par semaine ;

- Vous êtes désireux de travailler en équipe et prêt à jouer un rôle actif dans le programme de recherche, ainsi qu’au sein des RIMELL (Réseau de recherches interdisciplinaires sur la muséographie et l’exposition de la littérature et du livre).

Offre

Nous offrons une bourse de post-doctorat de deux ans à temps plein dans un environnement intellectuellement stimulant et collaboratif.

Intéressé(e) ?

Pour plus d’informations, veuillez contacter David Martens (david.martens@kuleuven.be). Les candidat.e.s sont invité.e.s à soumettre leur candidature en français.

Ce dossier de candidature comprendra :

1. Un CV détaillé ;

2. Une lettre de motivation indiquant vos qualifications, ainsi que les raisons de votre intérêt pour le poste ;

3. Un article publié de votre choix, qui touche, idéalement, aux problématiques abordées dans le cadre du projet ;

4. Les coordonnées de deux personnes de référence (en précisant la nature de la relation avec le/la candidat.e).

Responsabilités

- Réaliser une recherche sur l’histoire des expositions organisées dans les institutions concernées, en explorant notamment leurs archives ;

- Organiser des rencontres scientifiques dans le cadre de cette recherche ;

- Présenter les résultats de ces recherches dans des revues ou à l’occasion de colloques ;

La KU Leuven cherche à favoriser un environnement où tous les talents peuvent s’épanouir, indépendamment du genre, de l’âge, de l’origine culturelle, de la nationalité ou des handicaps. Si vous avez des questions à ce propos, veuillez prendre contact avec le service concerné : diversiteit.HR@kuleuven.be">diversiteit.HR@kuleuven.be

La date finale de remise des dossiers est fixée au 15 juin 2026.

Les candidatures se font via l’outil de candidature en ligne de l’Université. Pour plus d’informations sur la procédure de candidature, le salaire et les conditions de travail à la KU Leuven, voir : https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60674037?lang=en

Les entretiens avec les candidat.e.s sont prévus le 22 juin 2026. Les candidat.e.s sélectionné.e.s pour l’entretien seront informé.e.s au plus tard le 17 juin 2026. La date de début du mandat est fixée au 1er octobre 2026.