Vincent Azoulay, Ostracisme ! Du bon usage de l’arbitraire en démocratie

Au Ve siècle av. J.-C., les Athéniens pouvaient exiler pour dix ans un citoyen soupçonné d’aspirer à la tyrannie, sans autre forme de procès. Le nom de la victime était inscrit sur des tessons d’argile : les ostraka. Conservés par milliers, ces fragments de poterie livrent aujourd’hui une parole populaire d’une rare intensité : aux noms s’ajoutent parfois des dessins moqueurs et des injures cinglantes adressées aux figures honnies de la cité.

Souvent conçue comme un instrument d’oppression populaire, la procédure d’ostracisme était en réalité fort régulée : arbitraire dans son principe, elle était encadrée dans son déroulement et limitée dans ses effets. C’est ce qui explique qu’elle fut globale-ment acceptée, y compris par ceux qui en furent la cible. Elle permit de domestiquer les citoyens les plus puissants sans provoquer leur défection ni leur révolte.

S’appuyant sur une documentation iconographique exceptionnelle, Vincent Azoulay enquête sur l’une des institutions les plus déroutantes de la démocratie athénienne. Il en met au jour le moteur caché – l’honneur et l’infamie – et en explore les résurgences de la Florence de la Renaissance à la Révolution française, jusqu’aux usages contemporains du « dégagisme ».

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"À l’origine de la démocratie", par Marc Lebiez.

En publiant Ostracisme !, les éditions de l’EHESS nous présentent un magnifique livre d’historien qui offre des éléments de réflexion sur la nature même de la démocratie. Vincent Azoulay montre comment l’institution de l’ostracisme a pu être perçue aussi bien comme une des tares du pouvoir populaire que comme un moyen efficace de préserver la paix civile.