Cultures clonales : duplication, multiplication, copie (Paris Nanterre)

Culture Clonales

Duplication, multiplication, copie

Organisateurs :

Thierry Hoquet

Giovanni Salvagnini Zanazzo

Université Paris Nanterre, sur le campus : bâtiment de la Formation continue, Amphithéâtre

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Programme

Jeudi 25 juin 2026

9h30 Accueil des participants

10h00 - 10h50 Introduction générale

Thierry Hoquet (Université Paris Nanterre)

Le concept de clones entre sciences et fictions.

10h50 - 11h00 Pause

11h00 - 12h00 Session 1: Sciences et fictions du clonage

Emeline Ydée (Université d’Artois)

Cloner pour gouverner : pouvoir, propriété et subjectivité dans The House of the Scorpion de Nancy Farmer



Pablo Cabeza-Macuso (Université de Montpellier Paul-Valéry)

L’actrice de série télévisée à l’épreuve du clonage dans Orphan Black (Space, 2013-2017)

12h00 - 12h20 Discussion générale



12h20 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 - 14h50 Conférence plénière

Loïse Lelevé (Université Paris Nanterre)

Petit guide de voyage pour bien arpenter les espaces du simulacre.



14h50 - 15h00 Pause

15h00 - 16h30 Session 2: Théories du double

Giovanni Salvagnini Zanazzo (Université de Padoue, Italie – Université Paris Nanterre)

L’atteinte portée à l’« irremplaçable ». Sur le clonage et le principe d’individuation



Nicolas Erdrich (Université de Strasbourg)

Doubles et mêmes. De la ressemblance vague à l’identité

Charlotte Geindre (Sorbonne Université/Université Paris Cité)

Reflets de miroir et doubles

16h30 - 16h50 : Discussion générale



Vendredi 26 juin 2026

10h00 - 10h50 Conférence plénière

Juliette Bourdier (Université de Charleston, USA)

Industrialiser la dévotion : le Livre d’Heures parisien ou le paradoxe du clone médiéval

10h50 - 11h00 Pause

11h00 - 12h00 Session 3: Images du clonage

Svitlana Kovalova (Université Paris 8)

Clonage idéologique et continuité symbolique : la réactivation des modèles soviétiques dans la propagande poutinienne.

Sasha Bourdon (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Du prélèvement morphologique à l’hétérogénèse : l’image comme matrice clonale

12h00 - 12h20 : Discussion générale

12h20 - 14h10 Pause déjeuner

14h10 - 15h00. Conférence plénière

François Ansermet (Université de Lausanne, Suisse)

Le désir de cloner.

15h00 - 15h10: Pause

15h10 - 16h40 Session 4 : Désir du double, envie de clones

Po-Yu Huang (Université Paris Nanterre)

L’illusion des sosies

Thibault Mercier (Université Paris Nanterre)

“La question angoissante du clonage” (J. Derrida)

Inês Sousa Marques et Van Patangan (Université de Lisbonne, Portugal)

“Living forever”: thinking mortality, health and existence in Digital Twins Technology

16h40 - 17h00 Discussion générale