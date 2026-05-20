Cultures clonales : duplication, multiplication, copie (Paris Nanterre)

Culture Clonales
Duplication, multiplication, copie
Organisateurs :
Thierry Hoquet
Giovanni Salvagnini Zanazzo
Université Paris Nanterre, sur le campus : bâtiment de la Formation continue, Amphithéâtre
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Programme
Jeudi 25 juin 2026
9h30 Accueil des participants
10h00 - 10h50 Introduction générale
Thierry Hoquet (Université Paris Nanterre)
Le concept de clones entre sciences et fictions.
10h50 - 11h00 Pause
11h00 - 12h00 Session 1: Sciences et fictions du clonage
Emeline Ydée (Université d’Artois)
Cloner pour gouverner : pouvoir, propriété et subjectivité dans The House of the Scorpion de Nancy Farmer
Pablo Cabeza-Macuso (Université de Montpellier Paul-Valéry)
L’actrice de série télévisée à l’épreuve du clonage dans Orphan Black (Space, 2013-2017)
12h00 - 12h20 Discussion générale
12h20 - 14h00 Pause déjeuner
14h00 - 14h50 Conférence plénière
Loïse Lelevé (Université Paris Nanterre)
Petit guide de voyage pour bien arpenter les espaces du simulacre.
14h50 - 15h00 Pause
15h00 - 16h30 Session 2: Théories du double
Giovanni Salvagnini Zanazzo (Université de Padoue, Italie – Université Paris Nanterre)
L’atteinte portée à l’« irremplaçable ». Sur le clonage et le principe d’individuation
Nicolas Erdrich (Université de Strasbourg)
Doubles et mêmes. De la ressemblance vague à l’identité
Charlotte Geindre (Sorbonne Université/Université Paris Cité)
Reflets de miroir et doubles
16h30 - 16h50 : Discussion générale
Vendredi 26 juin 2026
10h00 - 10h50 Conférence plénière
Juliette Bourdier (Université de Charleston, USA)
Industrialiser la dévotion : le Livre d’Heures parisien ou le paradoxe du clone médiéval
10h50 - 11h00 Pause
11h00 - 12h00 Session 3: Images du clonage
Svitlana Kovalova (Université Paris 8)
Clonage idéologique et continuité symbolique : la réactivation des modèles soviétiques dans la propagande poutinienne.
Sasha Bourdon (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Du prélèvement morphologique à l’hétérogénèse : l’image comme matrice clonale
12h00 - 12h20 : Discussion générale
12h20 - 14h10 Pause déjeuner
14h10 - 15h00. Conférence plénière
François Ansermet (Université de Lausanne, Suisse)
Le désir de cloner.
15h00 - 15h10: Pause
15h10 - 16h40 Session 4 : Désir du double, envie de clones
Po-Yu Huang (Université Paris Nanterre)
L’illusion des sosies
Thibault Mercier (Université Paris Nanterre)
“La question angoissante du clonage” (J. Derrida)
Inês Sousa Marques et Van Patangan (Université de Lisbonne, Portugal)
“Living forever”: thinking mortality, health and existence in Digital Twins Technology
16h40 - 17h00 Discussion générale