Balzac, Franc Schuerewegen, Sarasine retrouvé

L'histoire du sculpteur Sarrasine, amoureux d'une chanteuse d'opéra, qui s'avère être un castrat, a fasciné bien des artistes et des penseurs. Il est vrai que dans cette nouvelle, publiée en 1830 et longtemps restée méconnue, Balzac tourne de façon envoûtante autour de la question de l'identité sexuelle. Georges Bataille y voyait "l'un des sommets de l'œuvre". En 1970, Roland Barthes lui consacre tout un essai, au titre déroutant S/Z, qui reste l'un de ses commentaires les plus impressionnants.

Dans les pages lumineuses que Franc Schuerewegen consacre à cette incroyable nouvelle, dont on trouvera ici le texte intégral, il interroge l'étonnant destin des lettres S et Z, de Balzac à Barthes, et résout, à sa façon, c'est-à-dire avec une grande liberté critique, les énigmes offertes par les deux écrivains à la sagacité des lecteurs.