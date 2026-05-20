Ph. Desan, E. Ferrari, Th. Gontier et Bl. Perona (dir.), L’« Apologie de Raimond Sebond ». Lectures, méthodes, interprétations

Collectif

L’« Apologie de Raimond Sebond ». Lectures, méthodes, interprétations

Sous la direction de Philippe Desan, Emiliano Ferrari, Thierry Gontier et Blandine Perona

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 67, 2026.

Ce livre interdisciplinaire montre comment Montaigne, depuis son travail de traduction de Sebond, perfectionne sa prose d’art pour mieux se dire dans l’« Apologie ». Parti d’une réflexion sur les liens entre raison et foi, il redéfinit son rapport aux savoirs.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406186533 - au prix de 82 euros