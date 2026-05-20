Programme de la journée d'étude La « Femmelette », figure d’une masculinité en crise ? Littérature, arts et effémination, 1750-1950

(ENS Lyon, site Descartes, salle D8001, 22 juin 2026, dir. Camille Islert, Nicolas Duriau et Raphaëlle Brin) :

10h30 – Introduction par les organisateur·ices (Camille Islert, Nicolas Duriau et Raphaëlle Brin, ENS Lyon)

11h00 – « La matrice Rousseau », par Stéphanie Genand (Université Paris-Est Créteil)

11h40 – « Eunuque au milieu du sérail : le journaliste d’Ancien Régime, une "femmelette" dans la République des Lettres ? (1750-1780) », par Marie-Hosanna Chauvin (Université Lumière Lyon 2)

12h20 – déjeuner

14h00 – « La virilité d'Alphonse de Lamartine en question : pour une lecture genrée des Méditations poétiques (1820) », par Thomas Ayouti (Université de Californie à Irvine)

14h40 – « Effémination honteuse ou vertueuse ? Itinéraires de "femmelettes" chez George Sand et George Eliot », par Apolline Pernet (Université de Princeton)

15h20 – « Portrait de l'artiste en "femmelette" : le cas Goncourt », par Stéphane Gougelmann (Université Jean Monnet-Saint-Étienne)

16h00 – pause-café

16h30 – « Du "mauvais mâle" au "vigoureux talent" : Jean Richepin, chantre de l'école brutaliste », par Céline Duverne (F.R.S.-FNRS, Université libre de Bruxelles)

17h10 – « Menace du féminin par l'efféminement : personnages invertis et auctorialités minoritaires dans L'Homme-Sirène de Luis d'Herdy (1899) et Les Androgynes de Jane de la Vaudère (1903) », par Valentine Bovey (Université de Bâle)

17h50 – conclusion par les organisateur·ices (Camille Islert, Nicolas Duriau et Raphaëlle Brin, ENS Lyon)

Résumé de la thématique de la journée d'étude : https://www.fabula.org/actualites/132818/journee-d-etude-la-femmelette-figure-d-une-masculinite-en.html