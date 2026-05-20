M. T. Ricci et D. Giovannozzi (dir.), Amitié et inimitié en Europe aux XVIe et XVIIe siècles. Voix et regards de femmes
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Collectif
Amitié et inimitié en Europe aux XVIe et XVIIe siècles. Voix et regards de femmes
Sous la direction de Maria Teresa Ricci et Delfina Giovannozzi
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 716, 2026.
L’histoire culturelle a négligé l’amitié féminine en préférant valoriser les relations entre hommes. Pourtant, dès le XVe siècle, des modèles féminins de relations amicales apparaissent dans les œuvres littéraires et nombre d’écrivaines ont également traité ce sujet dans leurs écrits.
Existe également en version reliée - EAN 9782406199465 - au prix de 86 euros