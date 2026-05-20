M. T. Ricci et D. Giovannozzi (dir.), Amitié et inimitié en Europe aux XVIe et XVIIe siècles. Voix et regards de femmes

Collectif

Amitié et inimitié en Europe aux XVIe et XVIIe siècles. Voix et regards de femmes

Sous la direction de Maria Teresa Ricci et Delfina Giovannozzi

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 716, 2026.

L’histoire culturelle a négligé l’amitié féminine en préférant valoriser les relations entre hommes. Pourtant, dès le XVe siècle, des modèles féminins de relations amicales apparaissent dans les œuvres littéraires et nombre d’écrivaines ont également traité ce sujet dans leurs écrits.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406199465 - au prix de 86 euros