Revue
Nouvelle parution
Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, n°82, 2026

Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, n°82, 2026

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne", 2026
  • EAN : 9782406206132
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20614-9
  • ISSN : 2119-9434
  • Numéro : 82
  • 301 pages
  • Prix : 27EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne 2026 – 1, n° 82

Sous la direction de John O'Brien et Olivier Guerrier

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne », n° 82, 2026.

Le Bulletin paraît deux fois par an et propose alternativement des numéros spéciaux (actes de colloque, contributions sur un thème spécifique) et des livraisons « généralistes » qui accueillent les participations individuelles autour du texte des Essais.

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