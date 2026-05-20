Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne 2026 – 1, n° 82

Sous la direction de John O'Brien et Olivier Guerrier

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne », n° 82, 2026.

Le Bulletin paraît deux fois par an et propose alternativement des numéros spéciaux (actes de colloque, contributions sur un thème spécifique) et des livraisons « généralistes » qui accueillent les participations individuelles autour du texte des Essais.

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