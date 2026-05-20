Traduire l'interculturel (revue Interstudia)

REVUE INTERSTUDIA

Appel à contributions

Numéro thématique (n°41)

TRADUIRE L’INTERCULTUREL

Coordination:

Simina Mastacan (Université „Vasile Alecsandri” de Bacău)

Veronica-Loredana Balan (Université „Vasile Alecsandri” de Bacău)

Adresse de correspondance : interstudia @ub.ro

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Toujours actuelles et problématiques, la théorie et la pratique de la traduction subissent, de nos jours, des changements importants, non sans lien avec les nouveaux paradigmes qui articulent l’altérité. La multiplication des publications sur le thème de la traduction était observée par M. Ballard aussi, qui en soulignait importance « capitale » pour mieux comprendre la langue et ses enjeux dans la transmission de la culture et de l’information (1992).

Si tout système linguistique renferme une analyse du monde qui lui est propre, comme insistent les sémanticiens, on pourrait se demander si le travail avec les instruments fournis aujourd’hui à la traduction par l’IA serait capable de valoriser l’expérience des générations passées, de retrouver le prisme à travers lequel le monde est vu et compris, de mettre en parallèle non seulement deux systèmes linguistiques, mais aussi deux subjectivités. Car ce n’est que la subjectivité qui permet au texte traduit de (sur)vivre (Meschonnic, 2007), de dire « presque la même chose » (Eco, 2003)

Quelle que soit l’époque ou la perspective adoptée, l’essence de la traduction est l’ouverture, le dialogue, le métissage, le décentrement, c’est la recherche de l’Autre, de l’ « auberge du lointain » (Berman, 1984, 1999). Le traducteur doit ainsi s’engager, au niveau de sa pratique, dans une réflexion sur la meilleure efficacité de ses instruments, de ses modèles, de les remettre toujours en question.

À partir de cette prémisse, nous lançons à tout chercheur intéressé l’invitation de soumettre des contributions autour des axes suivants :

- Diversité des langues et vision du monde en traduction

- Pragmatique de la traduction : intertextualité, polyphonie, subjectivité(s), pertes et négociations du sens en traduction

- Translatio studii : traduction ou réécriture ?

- Traduire l’implicite culturel

- Possibilités et limites de l’IA en traduction

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Veuillez retenir que :

- La revue accueille des textes entre 15000 et 25000 signes max. (espaces et notes en bas de page inclus).

- Chaque article sera soumis à une double évaluation en aveugle.

- Interstudia rejette les articles conçus à l’aide de l’IA.

- Les auteurs doivent respecter les normes rédactionnelles de la revue: https://interstudia.ub.ro/pages/author

- Pour tout renseignement complémentaire, veuillez visiter le site de la revue

- Interstudia (ub.ro)

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Calendrier

· Soumission des articles: le 8 juin 2026 premier appel; le 1er septembre 2026 deuxième appel

· Notification du comité scientifique: le 20 juillet 2026 / le 05 octobre 2026

· Soumission de la version finale des articles : le 21 octobre 2026

· Publication prévue : novembre - décembre 2026

Les propositions d’articles ainsi que les textes définitifs seront envoyés à :

interstudia @ub.ro

Indexation : Erih+, CEEOL; INDEX COPERNICUS; KVK; EBSCO, Linguist List, Miar.