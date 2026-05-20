VARIA de la revue Interstudia (n°40)

REVUE INTERSTUDIA
Appel à contributions
VARIA (n°40)
Interstudia vous invite à soumettre des articles originaux dans la section Varia en accord avec les thèmes et les domaines principaux de la revue. Les contributions doivent privilégier la perspective interdisciplinaire.
Sections: Analyse du discours; La littérature et la lecture; Imaginaire linguistique; Théorie et pratique de l’argumentation; Communication et discours ; La traduction et le traducteur ; Didactique des langues étrangères.
Adresse de correspondance : interstudia @ub.ro
CALENDRIER:
· Soumission des articles: le 01 juillet 2026
· Notification du comité scientifique: le 15 juin 2026
· Soumission de la version finale des articles : le 06 juillet 2026
· Publication prévue : septembre 2026
Veuillez retenir que :
- La revue accueille des textes entre 15000 et 25000 signes max. (espaces et notes en bas de page inclus).
- Chaque article sera soumis à une double évaluation en aveugle.
- Interstudia rejette les articles conçus à l’aide de l’IA.
- Les auteurs doivent respecter les normes rédactionnelles de la revue: https://interstudia.ub.ro/pages/author
- Pour tout renseignement complémentaire, veuillez visiter le site de la revue
- Interstudia (ub.ro)
Les propositions d’articles ainsi que les textes définitifs seront envoyés à :
interstudia @ub.ro