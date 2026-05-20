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Appels à contributions
VARIA de la revue Interstudia (n°40)

VARIA de la revue Interstudia (n°40)

  • Date de tombée (deadline) :
  • À : Universite „Vasile Alecsandri” de Bacau
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Simina Mastacan)

REVUE INTERSTUDIA

 Appel à contributions

 VARIA (n°40)

 Interstudia vous invite à soumettre des articles originaux dans la section Varia en accord avec les thèmes et les domaines principaux de la revue. Les contributions doivent privilégier la perspective interdisciplinaire.  

Sections: Analyse du discours; La littérature et la lecture; Imaginaire linguistique; Théorie et pratique de l’argumentation; Communication et discours ; La traduction et le traducteur ; Didactique des langues étrangères. 

 Adresse de correspondance : interstudia @ub.ro

 CALENDRIER:

·         Soumission des articles: le 01 juillet 2026 

·         Notification du comité scientifique: le 15 juin 2026

·         Soumission de la version finale des articles : le 06 juillet 2026

·         Publication prévue : septembre 2026

 Veuillez retenir que :

-          La revue accueille des textes entre 15000 et 25000 signes max. (espaces et notes en bas de page inclus). 

-          Chaque article sera soumis à une double évaluation en aveugle. 

-          Interstudia rejette les articles conçus à l’aide de l’IA. 

-          Les auteurs doivent respecter les normes rédactionnelles de la revue: https://interstudia.ub.ro/pages/author

-          Pour tout renseignement complémentaire, veuillez visiter le site de la revue

-          Interstudia (ub.ro)

 

Les propositions d’articles ainsi que les textes définitifs seront envoyés à : 

interstudia @ub.ro