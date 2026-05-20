VARIA de la revue Interstudia (n°40)

REVUE INTERSTUDIA

Appel à contributions

VARIA (n°40)

Interstudia vous invite à soumettre des articles originaux dans la section Varia en accord avec les thèmes et les domaines principaux de la revue. Les contributions doivent privilégier la perspective interdisciplinaire.

Sections: Analyse du discours; La littérature et la lecture; Imaginaire linguistique; Théorie et pratique de l’argumentation; Communication et discours ; La traduction et le traducteur ; Didactique des langues étrangères.

Adresse de correspondance : interstudia @ub.ro

CALENDRIER:

· Soumission des articles: le 01 juillet 2026

· Notification du comité scientifique: le 15 juin 2026

· Soumission de la version finale des articles : le 06 juillet 2026

· Publication prévue : septembre 2026

Veuillez retenir que :

- La revue accueille des textes entre 15000 et 25000 signes max. (espaces et notes en bas de page inclus).

- Chaque article sera soumis à une double évaluation en aveugle.

- Interstudia rejette les articles conçus à l’aide de l’IA.

- Les auteurs doivent respecter les normes rédactionnelles de la revue: https://interstudia.ub.ro/pages/author

- Pour tout renseignement complémentaire, veuillez visiter le site de la revue

- Interstudia (ub.ro)

Les propositions d’articles ainsi que les textes définitifs seront envoyés à :

interstudia @ub.ro