La recherche-création en question - Première séance (Paris 8, Saint-Denis)

La recherche-création en question



Séminaire interdisciplinaire

Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis - Université catholique de Louvain

Organisation :

Caroline Mounier-Vehier (F.R.S.-FNRS - UCLouvain - INCAL)

Élodie Oriol (Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis - MéMo)

Alors que la recherche-création connaît un engouement croissant à l’université depuis plusieurs années et qu’elle suscite de plus en plus aussi l’intérêt des artistes, ce séminaire s’appuiera sur des expériences de terrain pour contribuer à préciser les termes d’une recherche-création encore en cours d’expérimentation : qu’est-ce que la recherche-création aujourd’hui et dans quelle mesure représente-t-elle un apport novateur, voire nécessaire, tant pour la recherche scientifique que pour les pratiques artistiques ? Des chercheurs et des praticiens de disciplines et d’horizons divers seront invités à venir présenter une expérience menée dans le domaine de la recherche-création et à partager leurs conclusions, même provisoires, sur le sujet et la méthodologie adoptée. Si les disciplines artistiques (littérature, arts du spectacle, musique…) seront au cœur des premières séances, nous nous intéresserons aussi, dans un second temps, à d’autres champs scientifiques : comment la recherche-création peut-elle être mise en œuvre en sociologie ou archéologie ? Est-elle pertinente en mathématiques ou en physique ? L’objectif principal est ainsi de réfléchir ensemble aux contours et aux possibles d’une démarche qui se situe au croisement de la science et de l’art, en tenant compte des impératifs, aspirations et contraintes des chercheurs comme des praticiens.

Première séance :

Vendredi 29 mai 2026 de 11h à 13h

Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis

salle A3-329 de la Maison de la recherche



Mathieu Ferrand (maître de conférences en langues et littératures latines et arts de la scène, Université Grenoble Alpes)

« Les langues du théâtre. Retour sur le spectacle Pathelin et caetera, entre pédagogie, recherche et création »



Chiara Girlando (doctorante en arts et langages, EHESS) : « "Make imaginary puissance" : Monteverdi dans le chantier ouvert de la recherche-création »

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Accès :

Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, salle A3-329 de la Maison de la recherche.

La Maison de la Recherche est accessible depuis l'entrée de l’Université, rue Guynemer (face au métro Ligne 13, arrêt "Université" ; voir plan joint).

L'entrée est libre et il sera également possible de suivre la séance à distance grâce au lien suivant :

https://univ-paris8.zoom.us/j/94125067615?pwd=bbyrfGiJI60x4ug5ktReYxLdJ9GKnw.1