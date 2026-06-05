"Sachons perdre" : il est bon de se répéter de loin en loin la maxime, à quoi se ramène toute la morale de La Bruyère dans Les Caractères. Gilles Vervisch entend nous enseigner de son côté Le courage de renoncer. Car il ne suffit pas de persévérer pour réussir : il faut aussi faire preuve de discernement pour savoir renoncer, et du courage, pour y parvenir. Cette nouvelle parution nous est une occasion de retrouver la mémoire de l'essai de Carlo Ossola, En pure perte. Le renoncement et le gratuit (Rivages 2011), auquel un dossier critique d'Acta fabula était venu faire écho : "Vertus passives. Une anthropologie en contretemps", à l'initiative de Matthieu Vernet et Alexandre de Vitry. Mais aussi du manifeste de Nuccio Ordine, L'Utilité de l'inutile, traduit en 24 langues (2014 pour le français), dont Les Belles Lettres donnent ces jours-ci une nouvelle édition augmentée et illustrée par Scott Pennor’s, suivi d'un essai d'Abraham Flexner et d'une postface de Matteo Leta. Fabula vous invite à en lire un extrait…
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Publié le par Marc Escola