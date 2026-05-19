Figures en chantier : les nouvelles fabriques du personnage (Sorbonne)

Figures en chantier : les nouvelles fabriques du personnage

Journée d’études – Lundi 8 juin 2026

Amphi Guizot – Sorbonne Université

1 rue Victor Cousin 75005 Paris



Organisateur·rices :

Anne Ducrey (CRLC), Cindy Gervolino (CRLC), Anaïs Goudmand (CELLF), Servanne Monjour (CELLF), Clément Sigalas (CELLF)

Avec le soutien du Centre de Recherche en Littérature Comparée (CRLC), du Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature Francophone (CELLF), et de l’Association pour la recherche en Littératures Populaires et Cultures Médiatiques (LPCM).

—

Du masque de l’acteur·rice (persona) aux protagonistes des œuvres de fiction, le personnage a été l’objet d’un vif intérêt théorique depuis les travaux fondateurs de Philippe Hamon (1972) et de Vincent Jouve (1992). Ces dernières décennies, loin de se tarir, les recherches sur le personnage ont essaimé dans de multiples directions : les jeux vidéo, les récits transmédiatiques ou encore les fictions à multivers ont considérablement renouvelé la « fabrique du personnage » (Lavocat, Murcia, Salado 2007), imposant d'envisager d’autres formes ou modalités d’élaboration et de réception, qui défient l'unité de son statut ontologique, dans un contexte où l'auctorialité elle-même fait l’objet de constantes redéfinitions. À l’heure des processus fictionnels hybrides (fanfictions, personnagisation de l’auteur ou d’une personne réelle, autofiction, transfictionnalité...), que reste-t-il du personnage dans les pratiques fictionnelles contemporaines ? C'est à cette réflexion, qui pourra emprunter deux axes, que nous vous invitons.

Axe 1 : Versions, bifurcations, embranchements : vers un pluralisme ontologique du personnage ?

La transfictionnalité (Saint-Gelais 2011) implique une sérialisation des personnages, souvent repris par des auteur·rices multiples (transfictionnalité allographe) et parfois à travers des médias variés (storytelling transmédia, Jenkins 2013 [2006]). Dans quelle mesure cette sérialisation met-elle à l’épreuve l’unité ontologique du personnage ? À quelles conditions considérons-nous que nous avons affaire dans ce cadre à un personnage unique et non à de multiples « contreparties », pour reprendre le lexique des logicien·nes ? Deux types de modèles se dégagent :

celui des fictions expansionnistes (Baroni, Goudmand et Ryan 2023), qui incitent à postuler une unité ontologique du personnage au-delà de la discontinuité épisodique et des disparités sémiotiques ;

celui des fictions multiverselles ou multiversions (Bionda et Maignant 2024), qui reposent sur le principe de la contrefictionnalité, et donc d'une multiplication de versions des personnages.

Nous chercherons à interroger les conséquences des fictions à embranchements, à bifurcations ou à multivers sur notre relation au personnage. Dans quels cas peut-on parler de versions, d’avatars ou de contreparties ? Peut-on envisager un personnage à embranchements, au même titre que les « branching narratives » ? La notion de personnage émergent est-elle appropriée dans certaines de ces fictions, comme les jeux vidéo (Bourassa et Poissant 2013) ou les jeux de rôle (Caïra 2016) ? Un profil en ligne façonne-t-il un personnage au même titre qu’une œuvre de fiction ? Une fanfiction ou un prompt d’un LLM génèrent-ils de nouvelles versions d’un personnage, ou une pluralité qui échappe à toute unification ?

Axe 2 : Débordements du personnage : personnagisations, profils, avatars

Le second axe se consacrera aux débordements du personnage hors du domaine de la fiction. Nous nous pencherons notamment sur les phénomènes de « personnagisation », notion qu’Agathe Nicolas (2025) mobilise pour envisager la transformation de l’autrice J. K. Rowling en une entité quasi fictionnelle. La journée d’études propose d’élargir la portée de cette notion pour en interroger la pertinence dans le cas d’autres instances : récepteur·rices, consommateur·rices, joueur·ses, internautes, etc.

Les profils ou avatars en ligne seront également l’objet de notre attention. Les constructions performatives qui réinventent les multiples versions de soi dans les univers numériques tendent à introduire une porosité qui interroge le croisement entre imaginaires ordinaires et fictionnels (Murzilli 2023, Appiotti et Saemmer 2022, Monjour 2020). Quelles stratégies pour faire exister ces entités ? Dans le brouillage croissant entre fiction et documentaire qu’introduit le numérique, qu’est-ce qui leur confère le statut de personnage ? Quelles stratégies pour faire exister ces entités ? À quels enjeux répondent-elles, et à quelles conditions acquièrent-elles l’autonomie de personnages ? Une illusion d’agentivité, une profondeur psychologique projetée ou une cohérence narrative peuvent-elles former des critères pertinents ?

—

Programme

9h : Accueil

9h20 : Introduction

9h30-11h00 : Première séance – « Les devenirs numériques du personnage »

Simon Bréan (Université Sorbonne Nouvelle) et Julien Schuh (Université Paris Nanterre) : « L’effet-personnage à l’épreuve des grands modèles de langage. Modéliser le personnage de science-fiction avec les outils de l'IA »

Alexandra Saemmer (Université Paris 8) : « @BriceQuarante, récit d'une hantise »

Marie-Anaïs Guégan (Sorbonne Université) : « Franchir le seuil : le corps des personnages dans l'espace numérique »

11h00-11h30 : Pause

11h30-12h30 : Deuxième séance – Table ronde « Devenir personnage de fiction »

Échange avec Charles Coustille (Université Gustave Eiffel) et Marion Coste (Sorbonne Université).

12h30-14h : Pause méridienne

14h-15h30 : Troisième séance – « Les personnages hors du livre »

Nancy Murzilli (Université Paris 8) : « Je voudrais parler à mon père... ce personnage »

Agathe Nicolas (chercheuse associée, Sorbonne Université) : « Tom Felton, étude de cas d’une personnagisation volontaire à des fins carriéristes et marketing »

Olivier Caïra (Université d’Évry) : « Pluralité et fécondité des articulations personnage/joueur dans les jeux de rôle sur table »

15h30-16h : Pause

16h-17h – Quatrième séance – Table ronde autour du documentaire Knit’s Island - L'île sans fin

Échange avec Quentin L’Helgoualc’h, acteur et co-réalisateur de Knit’s Island - L'île sans fin (avec Ekiem Barbier et Guilhem Causse, 2024).

—

Bibliographie

APPIOTTI, Sébastien et SAEMMER, Alexandra, « Le profil de fiction sur les réseaux sociaux. Au prisme de nos lectures », Les Cahiers du numérique, 2022 p. 71-96.

BARONI, Raphaël, GOUDMAND, Anaïs et RYAN, Marie-Laure, « Transmedial Narratology and Transmedia Storytelling », dans Jørgen Bruhn, Asun López-Varela Azcárate, Miriam de Paiva Vieira (dir.) The Palgrave Handbook of Intermediality, Cham, Palgrave Macmillan, 2023, p. 365-389.

BAYARD, Pierre, Je sommes plusieurs. Sur les personnalités multiples, Paris, Minuit, 2025.

BIONDA, Romain et MAIGNANT, Aurélien, « Fictions multiverselles, fictions multiversions : pour une poétique des mondes fictionnels parallèles », Appel à communications, Fabula [en ligne], 2024. URL : https://www.fabula.org/actualites/123583/fictions-multiverselles-fictions-multiversions-pour-une-poetique-des-mondes-fictionnels-paralleles.html

BOILLAT, Alain, Cinema as a Worldbuilding Machine in the Digital Era: Essay on Multiverse Films and TV Series, Bloomington, Indiana University Press, 2022.

BOOTH, Paul (dir.), Entering the Multiverse: Perspectives on Alternate Universes and Parallel Worlds, New York et Londres, Routledge, 2025.

BOURASSA, Renée et POISSANT, Louise (dir.), Avatars, personnages et acteurs virtuels, Sainte-Foy, Presses Universitaires du Québec, 2013.

BRÉAN, Simon, « Les résonances affectives de l’agentivité. Pour une étude des personae fictionnelles », Pegasus, n° 1, 2024, p. 39-54.

BRÉAN, Simon, « Effet-personnage et effet de monde : pistes pour l’étude d’une identification multiple en littérature de genre contemporaine », Licorne, n° 74, 2024, p. 217-232.

CAÏRA, Olivier, « Jouer avec ou sans monde : le cas du jeu de rôle sur table », ¿ Interrogations ? Revue pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales, 2016.

CAÏRA, Olivier, « Gotham City livrée aux rôlistes : une franchise majeure adaptée en jeu de rôle », Belphégor [en ligne], n°23-2, 2025. URL : http://journals.openedition.org/belphegor/7677

HAMON, Philippe, « Pour un statut sémiologique du personnage », Littérature, n°6, 1972, p. 86-110.

JENKINS, Henry, La culture de la convergence. Des médias au transmédia, Paris, Armand Colin, coll. « Médiacultures », 2013 [2006].

JOUVE, Vincent, L’effet-personnage dans le roman, Paris, Presses Universitaires de France, 1992.

JOUVE, Vincent, « Le personnage comme support d’identification », Cahiers de Narratologie [en ligne], n°47, 2025. URL : http://journals.openedition.org/narratologie/16482

LAVOCAT, Françoise, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2016.

LAVOCAT, Françoise, Les Personnages rêvent aussi, Paris, Hermann, coll. « Fiction Pensantes », 2020.

LAVOCAT, Françoise, MURCIA Claude et SALADO, Régis (dir.), La fabrique du personnage, Paris, Honoré Champion, 2007.

MONJOUR Servanne, « Le profil numérique : au-delà de l'opposition homme-machine ? », dans Sylvie Bauer, Claire Larsonneur, Hélène Machinal, Arnaud Regnauld, Subjectivités numériques et posthumain, PUR, 2020.

MURZILLI, Nancy, Changer la vie par nos fictions ordinaires. Du tarot aux rêves éveillés, comment nous mettons nos avenirs en jeu, Paris, Premier Parallèle, coll. « Collection générale », 2023.

NICOLAS, Agathe, Qu’avez-vous fait à Harry Potter ?, Paris, Sorbonne Université Presses, coll. « Sorbonne Essais », 2025.

RYAN, Marie-Laure, « From Parallel Universes to Possible Worlds: Ontological Pluralism in Physics, Narratology, and Narrative », Poetics Today, n°27.4, 2006, p. 633-674.

RYAN, Marie-Laure, « Multivers et mondes possibles », Fabula / Les colloques [en ligne], dans Anne Besson, Alain Boillat et Matthieu Letourneux (dir.) « Variations intra-médiatiques, Variantes. La déclinaison des possibles comme objet de la recherche », 2024. URL : http://www.fabula.org/colloques/document11747.php

SAEMMER, Alexandra, « Sismographier des profils de fiction », Place [en ligne], n°5, 2023. URL : https://publication.place-plateforme.com/place5/alexandra-saemmer/

SAINT-GELAIS, Richard, Fictions transfuges. La transfictionnalité et ses enjeux, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2011.

SELLIER, Hélène, « Personnages vidéoludiques, construction et dislocation de l’identité dans la littérature contemporaine », ReS Futurae [en ligne], n°10, 2017. URL : http://journals.openedition.org/resf/1117 ;

THON, Jan-Noël, « Converging Worlds: From Transmedial Storyworlds to Transmedial Universes », Storyworlds: A Journal of Narrative Studies, n°7.2, 2015, p. 21-53.

TRÉPANIER-JOBIN, Gabrielle et COUTURIER, Alexane, « L’immersion fictionnelle au-delà de la narrativité », Sciences du jeu [en ligne], n°9, 2018. URL : http://journals.openedition.org/sdj/950