ELFe XX-XXI n° 16, 2026 : "Ouvrir les frontières de la littérature française"

Le numéro 16 de la revue ELFe XX-XXI « Ouvrir les frontières de la littérature française », dirigé par Guillaume Bridet et Virginie Brinker, s’inscrit dans une réflexion contemporaine sur l’écriture d’une autre histoire de la littérature française, ou plutôt d’autres histoires, qui interrogent le cadrage national habituellement admis et qui posent le principe que chaque peuple et chaque culture y ont a priori droit de cité. Les articles qui le composent envisagent dans la même histoire des œuvres dites de « littérature française », de « littérature francophone » ou venues encore d’ailleurs et traduites en français, sans hiérarchie, dans le respect de leurs singularités, et sans les essentialiser en les rapportant, selon les cas, à l’un ou l’autre des corpus. Ils s’intéressent à diverses modalités de circulation – des auteurs, des autrices, des œuvres, des langues et des imaginaires. Ils ouvrent les frontières de la littérature française et écrivent une histoire entre les mondes.

Sommaire du numéro :

Guillaume Bridet et Virginie Brinker Pour une histoire mondiale de la littérature française : circulations, échanges, créations (XXe-XXIe siècles) [Texte intégral]Rethinking History of French Literature on a Global Scale: Circulations, Crossings, Creations

Enjeux méthodologiques et théoriques

Annick Louis Le transnational, nouvelle forme de l’internationalisation de la littérature ? [Texte intégral]Is transnational Literature a new International Literature?

Ina Schenker et Karen Struve « Transférer le littéraire » : penser la circulation au grand large [Texte intégral]« Transferring the literary » : how to conceptualize circulation in a wider perspective

Laude Ngadi Maïssa Feed back : sortir du « ghetto » littéraire, de la littérature-monde à Senghor [Texte intégral]Feedback: breaking out of the literary “ghetto”, from World literature in French to Senghor

Véronique Porra Du Divers au Plurivers : les littératures de langue française au défi décolonial [Texte intégral]From Diverse to Multiverse: French-language Literatures and the Decolonial Challenge

Christine Le Quellec Cottier Configuration EthoSpatiale d’une nouvelle histoire littéraire subsaharienne [Texte intégral]EthoSpatial Configuration of a New Sub-Saharan Literary History

Approches renouvelées des corpus

Isabelle Doneux-Daussaint Duras, Le Clézio : deux exemples de la littérature française intégrative [Texte intégral]Duras, Le Clézio: two instances of French integrative literature

Aline Marchand Réécrire les histoires (littéraires) de France depuis l’île : Joseph Andras, Shenaz Patel, Sorj Chalandon [Texte intégral]Rewriting France’s (Literary) History from the Island: Joseph Andras, Shenaz Patel, Sorj Chalandon

Xavier Garnier Jean Galmot : l’allégorie à l’épreuve des tropiques [Texte intégral]Jean Galmot: Allegories in the Tropics

Engagements

Chloé Chaudet Reconsidérer le « tournant » des années 1980 : pour une histoire transculturelle de l’engagement littéraire [Texte intégral]Reconsidering the “turning point” of the 1980s: for a transcultural history of literary commitment

Victoria Pleuchot Le français envers et contre tout. Francophones « indésirables » pendant la Seconde Guerre mondiale [Texte intégral]French Against All Odds: “Undesirable” Francophone Writers during the Second World War

Simon Levesque Sémiose coloniale et précarité herméneutique : J.M.G. Le Clézio contre Hydro-Québec [Texte intégral]Colonial semiosis and hermeneutic precarity: J.M.G. Le Clézio vs Hydro-Québec

Alexandru Matei Changer de récit, pas de géographie : les « contre-récits » latouriens de Camille de Toledo [Texte intégral]Changing the narrative, not the geography: the latourian “counter-narratives” of Camille de Toledo

Circulations et transferts

Xinying Yang Ambassadeur de l’Extrême-Orient dans la « République mondiale des lettres » : reconsidérer le potentiel historiographique littéraire du Roman de l’homme jaune (1890) de Tcheng Ki-tong [Texte intégral]Ambassador from the Far East in the “World Republic of Letters”: Rethinking the Literary Historiographical Potential of Tcheng Ki-tong’s Roman of the Yellow Man (1890)

Maëlle Puéchoultres L’adaptation de Claude Roy du Petit Chariot de terre cuite de Śūdraka (1969) : un « classique » indo-français [Texte intégral]Claude Roy’s adaptation of The Little Clay Cart by Śūdraka (1969): an Indian-French « classic »

Marion Coste Dakar dans le rap français : à la recherche d’une authenticité africaine [Texte intégral]Dakar in French rap: the search for African authenticity

Le choix de l’écriture en français

Alexia Gassin Le regard des écrivains français d’origine russe sur la France [Texte intégral]How French writers of Russian descent see France

Valeria Marino Inventer la Grèce : Nicolas Calas et André Kédros entre création et contraintes [Texte intégral]Inventing Greece: Nicolas Calas and André Kédros between Creation and Constraints

Marc Kober Subversion, ouverture et insoumission au réel sur les rives du Nil : le cas de George Henein [Texte intégral]Subversion, overture and insubordination in front of reality : The Georges Henein's case

Nathalie Borgé La littérature en miroir dans les œuvres des écrivains « translingues » Linda Lê et Akira Mizubayashi [Texte intégral]Literature as a mirror in the works of the translingual writers Linda Lê and Akira Mizubayashi

Sarga Moussa « Eux à qui rien n’appartient. » Sur l’incipit de Mendiants et orgueilleux d’Albert Cossery [Texte intégral]« Eux à qui rien n’appartient. » On the opening of Albert Cossery’s novel Mendiants et orgueilleux

Iulian Toma Velibor Čolić : raconter errance [Texte intégral]Velibor Čolić: narrating wandering

Voyager, séjourner, imaginer

Roland Roudil De l’Inde au Nivernais : Le « voyage intérieur » de Romain Rolland [Texte intégral]From India to the Nivernais: Romain Rolland’s “inner journey”

Pankhuri Bhatt Non-violence et modernité : Lanza del Vasto dans L’événement indien de la littérature française [Texte intégral]Nonviolence and Modernity: Lanza del Vasto in The Indian Event in French Literature

Adrien Bodiot Éthique et écriture du Sahara : les caravanes de Théodore Monod [Texte intégral]Ethics and Writing of the Sahara: The Caravans of Théodore Monod

Tiphaine Martin « S’ouvrir au monde, appeler le monde à soi : Beauvoir et la construction d’un voyage anticolonial » [Texte intégral]Opening up to the world, calling to the world: Beauvoir and the building of an anticolonial journey

Isabelle Bernard Portrait d’un écrivain-éditeur-traducteur au grand large : Patrick Deville [Texte intégral]Portrait of a writer-editor-translator in the open sea: Patrick Deville

Alain Schaffner Fenua de Patrick Deville : rêveur sous contrainte, voyageur immobile et narrateur fantôme [Texte intégral]Fenua by Patrick Deville: a dreamer under constraint, a stationary traveler and a ghostly narrator

Yann Mével Un balcon en forêt. Des effets de la Villa Kujoyama sur la littérature française contemporaine [Texte intégral]Balcony in the Forest: The Influence of Villa Kujoyama on Contemporary French Literature

Une étude de cas : René Maran

Tina Harpin Maran et la littérature coloniale : Batouala, un “véritable roman nègre” ? [Texte intégral]Maran and Colonial Literature: Batouala, a "True Black Novel"?

Ferroudja Allouache La question coloniale dans Les Pionniers de l’Empire [Texte intégral]The colonial question in Les Pionniers de l’Empire

Laure Demougin « L’heure semble donc venue du roman régionaliste, d’expression coloniale » : une facette de René Maran en théoricien littéraire [Texte intégral]« L’heure semble donc venue du roman régionaliste, d’expression coloniale »: René Maran as a literary theorist.