Lieux communs, stéréotypes et clichés du voyage (Arras)

XXXVIIIe colloque international de la SATOR

« Lieux communs, stéréotypes et clichés du voyage »

Université d’Artois (Arras), les 18 et 18 juin 2026

(Université d'Artois / Université Sorbonne Nouvelle / Université Paris-Cité / SATOR)

JEUDI 18 JUIN 2026



9h-9h30 : Accueil des participants

9h30-10h00 : Introduction

(Yen-Maï Tran-Gervat, Marie Mossé, Anne-Gaëlle Weber)

10h00-10h50 : « Les topoï dans les voyages antiques »

Pierre Schneider (CREHS, Université d’Artois)

11h-12h45 : Présidence de séance : Anne-Gaëlle Weber

« Quand les sens créent des lieux : sensorialités et topoï dans les récits de voyage en Amérique (1545-1618) »

Rebecca Legrand (Université de Lille)

« Le mal caduc de l’élan : un topos entre littératures viatique et médicale (1550-1750) »

Dorine Rouiller (Université de Bâle)

« Plier, frotter et tordre la langue : l’apprentissage linguistique pénible est-il un topos missionnaire ? »

Clémence Jaime (Université Grenoble Alpes)

12h45-14h : Pause déjeuner

14h-14h20 : « Exécution du testament satorien de Daniel Maher »

Julien Vallières (Université de Montréal)

14h30-16h15 : Présidence de séance : Marie Mossé

« Fabrique du récit de voyage en Afrique subsaharienne aux XVIIe et XVIIIe siècles ou Jeux de miroir et régime méta-discursif dans l’écrit viatique »

Hélène Cussac (Université Toulouse – Jean Jaurès)

« Rêveries du lieu : les journaux de voyage de William Beckford »

Justine de Reyniès (Université Sorbonne Nouvelle)

« "Oh ! Fuir, partir ! Fuir les lieux connus, les hommes, les mouvements pareils aux mêmes heures et les mêmes pensées, surtout !" : topiques du désir d’ailleurs »

Ashvini Chandrakumar (Université Sorbonne Nouvelle)

16h30-17h45 : Présidence de séance : Yen-Maï Tran-Gervat

« Sade nous mène en bateau : le parcours de Sainville dans Aline et Valcour »

Catherine Gallouët (Collège universitaire de Hobart & William Smith)

« Traduire les voyages de Candide et de Micromégas au Portugal : décentrements d’une topique »

Marta Teixeira Anacleto (Université de Coimbra)

18h-19h15 : Assemblée générale annuelle de la SATOR

(Présidence : Yen-Mai Tran-Gervat, Jean-Pierre Dubost)

20h : Dîner de gala du colloque

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VENDREDI 19 JUIN 2026



9h30-11h15 : Présidence de séance : Hélène Cussac

« Le topos de l’île enchantée et sa présence dans les récits de voyages imaginaires au Portugal aux XVIIe et XVIIIe siècles »

Paula Almeida Mendes (Université de Porto)

« De l’émerveillement au cliché : la description de l’arrivée à Constantinople dans les récits de voyage du XVIIe au XIXe siècle »

István Cseppentö (Université ELTE, Budapest)

« Au Pays du Kanska : errance ectopique et reconfiguration(s) narrative(s) dans le voyage d’Islande du long XIXe siècle »

Marie Mossé (Université Paris-Cité)

11h30-13h : Présidence de séance : Anne-Gaëlle Weber

« Les romans de Jules Verne, tour du monde et clichés »

Marie-Françoise Montaubin (Université de Picardie Jules Verne)

« Le voyage dans les romans noirs : vers la configuration du réseau de l’émigration »

Baptiste Reboul (Université Aix-Marseille)

13h00-14h00 : Pause déjeuner

14h00-16h30 : Présidence de séance : Yen-Maï Tran-Gervat

« Écrire après Cook : conscience topique et réécriture féminine des voyages du Pacifique chez Evelyn Cheesman et Constance Gordon-Cumming »

Lalie Guillard (Université de la Polynésie française)

« "Un voyage peu fatiguant pour nos dames" : vues d’optique, culture visuelle et littérature viatique »

Johanna Daniel (INHA, Paris)

Pause

« Sous les cils des voyageuses : constitution de la topique de la "Versailles d’Italie" »

Roberto Petrazzuolo (Université de Naples – Parthénope / Université d’Artois)

« Topique et topographie du voyage en Asie centrale (Armin Vambéry, Ella Maillart, Étienne Henry) »

Jean-Pierre Dubost (Université de Clermont-Auvergne)

16h40-17h40 : Table ronde : cartographie des voyages

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Comité d’organisation :

Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois)

Yen-Maï Tran-Gervat (Université Sorbonne Nouvelle)

Marie Mossé (Université Paris-Cité)

Comité scientifique :

Hélène Cussac (Université Toulouse Jean-Jaurès / SATOR)

Mathilde Morinet (Université d’Artois)

Marie Mossé (Université Paris-Cité)

Sylvie Requemora (Aix-Marseille Université)

Marta Teixeira Anacleto (Université de Coimbra / SATOR)

Yen-Maï Tran-Gervat (Université Sorbonne Nouvelle / SATOR)

Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois)

Adresse :

Maison de la recherche de l’Université d’Artois

Salle des colloques (I0.06)

9 rue du Temple

62000 Arras