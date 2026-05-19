Lieux communs, stéréotypes et clichés du voyage (Arras)

XXXVIIIe colloque international de la SATOR
« Lieux communs, stéréotypes et clichés du voyage »
Université d’Artois (Arras), les 18 et 18 juin 2026
(Université d'Artois / Université Sorbonne Nouvelle / Université Paris-Cité / SATOR)
JEUDI 18 JUIN 2026
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30-10h00 : Introduction
(Yen-Maï Tran-Gervat, Marie Mossé, Anne-Gaëlle Weber)
10h00-10h50 : « Les topoï dans les voyages antiques »
Pierre Schneider (CREHS, Université d’Artois)
11h-12h45 : Présidence de séance : Anne-Gaëlle Weber
« Quand les sens créent des lieux : sensorialités et topoï dans les récits de voyage en Amérique (1545-1618) »
Rebecca Legrand (Université de Lille)
« Le mal caduc de l’élan : un topos entre littératures viatique et médicale (1550-1750) »
Dorine Rouiller (Université de Bâle)
« Plier, frotter et tordre la langue : l’apprentissage linguistique pénible est-il un topos missionnaire ? »
Clémence Jaime (Université Grenoble Alpes)
12h45-14h : Pause déjeuner
14h-14h20 : « Exécution du testament satorien de Daniel Maher »
Julien Vallières (Université de Montréal)
14h30-16h15 : Présidence de séance : Marie Mossé
« Fabrique du récit de voyage en Afrique subsaharienne aux XVIIe et XVIIIe siècles ou Jeux de miroir et régime méta-discursif dans l’écrit viatique »
Hélène Cussac (Université Toulouse – Jean Jaurès)
« Rêveries du lieu : les journaux de voyage de William Beckford »
Justine de Reyniès (Université Sorbonne Nouvelle)
« "Oh ! Fuir, partir ! Fuir les lieux connus, les hommes, les mouvements pareils aux mêmes heures et les mêmes pensées, surtout !" : topiques du désir d’ailleurs »
Ashvini Chandrakumar (Université Sorbonne Nouvelle)
16h30-17h45 : Présidence de séance : Yen-Maï Tran-Gervat
« Sade nous mène en bateau : le parcours de Sainville dans Aline et Valcour »
Catherine Gallouët (Collège universitaire de Hobart & William Smith)
« Traduire les voyages de Candide et de Micromégas au Portugal : décentrements d’une topique »
Marta Teixeira Anacleto (Université de Coimbra)
18h-19h15 : Assemblée générale annuelle de la SATOR
(Présidence : Yen-Mai Tran-Gervat, Jean-Pierre Dubost)
20h : Dîner de gala du colloque
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VENDREDI 19 JUIN 2026
9h30-11h15 : Présidence de séance : Hélène Cussac
« Le topos de l’île enchantée et sa présence dans les récits de voyages imaginaires au Portugal aux XVIIe et XVIIIe siècles »
Paula Almeida Mendes (Université de Porto)
« De l’émerveillement au cliché : la description de l’arrivée à Constantinople dans les récits de voyage du XVIIe au XIXe siècle »
István Cseppentö (Université ELTE, Budapest)
« Au Pays du Kanska : errance ectopique et reconfiguration(s) narrative(s) dans le voyage d’Islande du long XIXe siècle »
Marie Mossé (Université Paris-Cité)
11h30-13h : Présidence de séance : Anne-Gaëlle Weber
« Les romans de Jules Verne, tour du monde et clichés »
Marie-Françoise Montaubin (Université de Picardie Jules Verne)
« Le voyage dans les romans noirs : vers la configuration du réseau de l’émigration »
Baptiste Reboul (Université Aix-Marseille)
13h00-14h00 : Pause déjeuner
14h00-16h30 : Présidence de séance : Yen-Maï Tran-Gervat
« Écrire après Cook : conscience topique et réécriture féminine des voyages du Pacifique chez Evelyn Cheesman et Constance Gordon-Cumming »
Lalie Guillard (Université de la Polynésie française)
« "Un voyage peu fatiguant pour nos dames" : vues d’optique, culture visuelle et littérature viatique »
Johanna Daniel (INHA, Paris)
Pause
« Sous les cils des voyageuses : constitution de la topique de la "Versailles d’Italie" »
Roberto Petrazzuolo (Université de Naples – Parthénope / Université d’Artois)
« Topique et topographie du voyage en Asie centrale (Armin Vambéry, Ella Maillart, Étienne Henry) »
Jean-Pierre Dubost (Université de Clermont-Auvergne)
16h40-17h40 : Table ronde : cartographie des voyages
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Comité d’organisation :
Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois)
Yen-Maï Tran-Gervat (Université Sorbonne Nouvelle)
Marie Mossé (Université Paris-Cité)
Comité scientifique :
Hélène Cussac (Université Toulouse Jean-Jaurès / SATOR)
Mathilde Morinet (Université d’Artois)
Marie Mossé (Université Paris-Cité)
Sylvie Requemora (Aix-Marseille Université)
Marta Teixeira Anacleto (Université de Coimbra / SATOR)
Yen-Maï Tran-Gervat (Université Sorbonne Nouvelle / SATOR)
Anne-Gaëlle Weber (Université d’Artois)
Adresse :
Maison de la recherche de l’Université d’Artois
Salle des colloques (I0.06)
9 rue du Temple
62000 Arras