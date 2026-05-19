« Je prends l’humour très au sérieux ». La Langue de Fabrice Caro

Jeudi 4 juin 2026

9h : Accueil

9h15 : Introduction, C. Narjoux, Fl. Perget, A-M. Paillet

9h30 : Laurent Demoulin (U. de Liège), « Les incipit de Caro »

10h : Anne-Marie Paillet (ENS), « Humour et processus d'extension »

10h30 : questions + pause

11h : Cécile Narjoux (UPC) : « “me perdre dans l’uchronie de ce qu’aurait été ma vie d’étudiant si nous étions restés ensemble” ou les mondes possibles dans Les Derniers jours de l’apesanteur de Fabrice Caro

11h30 : Zied Smat (U. Tunis El Manar, Tunisie) : « La poétique de l'inventaire anodin : Énumération, saturation et démontage stylistique du cliché social chez Fabcaro »

12h00 : questions

12h30 – pause

14h00 : Pascal Mougin (UPC) : « Fabrice Caro: une écriture en panique »

14h30 : Bérengère Moricheau Airaud (U. Pau), « La réflexivité énonciative dans Samouraï »

15h00 : Pierre Fleury (ENS) : « Conversation et épistolaire chez Fabrice Caro »

15h30 : questions

Vendredi 5 juin 2025

9h15 : Accueil

9h30 : Farah Zaiem (U. Manouba, Tunisie) : « Stéréotypes de langue et de pensée dans Z comme Don Diego de Caro »

10h00 : Anne Garric : « La vie est une jungle les enfants » : représentation du discours autre et apnée phraséologique dans Le Discours de Fabrice Caro »

10h30 : questions + pause

11h00 : Courme Hannah : « Les décalages texte/image, une utilisation singulière du langage de la bande dessinée chez Fabcaro »

11h30 : Florent Perget (UPC), « Quelques images de théâtralité en BD chez Fabcaro »

12h00 : questions

12h30 – pause

14h00 : Maël Rannou (UVSQ), « Les reprises (Astérix, Gai Luron, Achille Talon), entre systématismes, écarts et contraintes »

14h30 : Philippe Marion (U. Louvain-la-Neuve) : « Fabcaro : itinéraire médiatique d'un humour décalé. »

15h00 : table-ronde et discussion avec l’écrivain.