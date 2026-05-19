ILCEA n° 62 / 2026 : “Mémoires de l'exil et des migrations : médiations matérielles et artistiques"

Dirigé par Karen Akoka, Janice Argaillot, Mariana Dominguez Villaverde, Philippe Hanus

La réflexion proposée par ce dossier vise à explorer les récits des migrations et de l’exil, construits et exprimés non seulement à travers le langage, mais également à partir d’objets, de gestes et de lieux porteurs de mémoire, envisagés comme des formes de médiation privilégiées de ces mémoires, capables de reconfigurer les expériences du passé et de faire émerger, dans l’espace public, des récits alternatifs à ceux institués.

L’expérience migratoire bouleverse les repères spatiaux, temporels et identitaires. Il laisse derrière lui des traces (matérielles, narratives, affectives) ainsi que des absences qui s’inscrivent durablement dans les biographies individuelles et les mémoires collectives. L’enjeu de leur transmission, notamment au fil des générations, soulève des interrogations fondamentales : comment se fabriquent les mémoires collectives de l’exil ? Quels sont les acteurs sociaux (familles, institutions, artistes) qui les portent, les transforment ou, parfois, les effacent ? Et comment les traumatismes migratoires se transmettent‑ils, ou se taisent‑ils, dans les récits familiaux ou dans les sociétés ?

Les contributions mettront en lumière le rôle singulier que jouent les pratiques artistiques (chansons, bande dessinée, littérature) et dans la mise en récit de l’exil. Elles montrent toutefois que cette mise en récit ne se limite pas aux formes artistiques instituées : les savoir‑faire artisanaux, les traditions manuelles ou encore certaines pratiques culturelles du quotidien, telles que la cuisine, participent également de ces dynamiques mémorielles, en inscrivant l’expérience de la migration dans des gestes, des objets et des usages transmis.

Cette exploration repose dans ce dossier sur une démarche interdisciplinaire et comparatiste, mobilisant l’histoire culturelle, la sociologie des migrations, l’anthropologie, les études littéraires et artistiques.

https://journals.openedition.org/ilcea/25266



