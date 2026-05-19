Études écossaises n°25 / 2026 : “Territoires et mémoires d’Écosse”

Dirigé par Mélanie Cournil, Jeanne Schaaf

Présentation :

Ce numéro d’Études écossaises, intitulé « Territoires et mémoires d’Écosse », explore les liens entre ces deux notions, à la fois dans leurs manifestations littéraires, culturelles et historiques. Le territoire, dans sa pluralité, y est pensé comme lieu d’archive où s’inscrivent les tensions politiques, linguistiques et culturelles qui ont façonné — et continuent de façonner — la nation écossaise et ses représentations. Les Highlands, les îles, les villes industrielles et les espaces diasporiques s’érigent en lieux où se superposent, à la façon d’un palimpseste, des récits concurrents de l’histoire (marquée notamment par la répression post-jacobite, les Clearances, l’industrialisation ou l’Empire), et où se matérialisent des traces des mémoires individuelles et collectives. Les articles réunis dans ce numéro couvrent une large période — du XVIIIe siècle à l’Écosse contemporaine — et mobilisent des corpus variés (poésie orale gaélique, récits de voyage, chansons jacobites, fictions contemporaines, correspondances coloniales). Ils interrogent de manière critique ces formes multiples d’ancrage de la mémoire dans le territoire, et analysent les manières dont les territoires eux-mêmes deviennent porteurs ou producteurs de mémoire.

En ligne sur openEdition : https://journals.openedition.org/etudesecossaises/5479