Pierre-Henri Ortiz, Furor. Politiques de la folie à Rome

Les notions anciennes et modernes de la « folie » recouvrent le plus souvent des réalités bien différentes, et celle de furor ne fait pas exception. Exprimant en général une idée d’aliénation dans laquelle le sujet est comme dépossédé de lui-même, elle désigne en premier lieu un trouble grave de la compréhension et de la volonté dont les racines s’enfoncent dans les profondeurs du corps. Dans un second sens, elle est le nom du sentiment tragique qui inspire aux foules anarchiques comme aux souverains tyranniques des actions mettant en cause les cadres élémentaires de la souveraineté républicaine.
Depuis les origines de la cité, la condition de ceux qui souffrent du furor de la première espèce impose à la puissance publique de superviser des mesures de garde (custodia) et de protection (cura). L’édifice juridique qui en est issu se précise à la mesure que l’État romain étend son empire. Quant au furor de la seconde espèce, image poétique empruntant ses traits à toutes les espèces de « folie », il justifie d’appliquer aux ennemis publics le douloureux remède des maladies désespérées et il légitime, par une analogie avec le droit exceptionnel appliqué à la démence, le recours à un état d’urgence.
Cet ouvrage, se concentrant sur la période romaine mais examinant aussi les sources grecques, propose pour la première fois une histoire politique de la folie dans l’Antiquité.
À travers cet objet, il présente les pratiques romaines du pouvoir dans leur irréductible complexité.
Pierre-Henri Ortiz est maître de conférences en histoire romaine à l’université d’Angers. Ses travaux portent sur l’histoire de la folie dans ses différents aspects (juridiques, médicaux, culturels) de la Grèce classique à l’Antiquité tardive. En 2024, il a publié aux Belles Lettres La Psychiatrie à Rome. Comprendre et soigner la folie d’après Celse et Caelius Aurelianus.
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Sommaire
Préambule
Introduction
Furor : la démence comme aliénation
La « folie » à la croisée de différents discour
Gouverner la folie : entre système juridique et discours politique
Partie I
LE DROIT ROMAIN FACE AU TROUBLE MENTAL
I. Les sources : émergence de la folie comme objet de droit
Le régime de la démence dans la Rome archaïque
La démence dans les sources républicaines (Ve-Ier siècle av. n. è.)
La démence dans les sources impériales (Ier-IIIe siècle de n. è.)
II. L’objet : la démence comme qualification du droit civil
Diversité lexicale et unité conceptuelle
Le sujet aliéné, dans la famille et dans la cité
Établir le furor en justice
III. Le bien des déments : le droit privé
La sanctuarisation du patrimoine des fous
La protection des déments, une affaire publique
Tuteurs et curateurs
IV. La démence et la faute : le droit pénal
Les sources du régime pénal des déments à Rome
Émergence et étendue d’un statut d’exception
Autour du régime d’exception : établissement du furor et prévention
Partie II
DÉRAISON ET INSENSÉS DANS LES LITTÉRATURES POLITIQUES
I. La folie dans l’éloquence judiciaire et politique : Cicéron
Avant Catilina : la rhétorique judiciaire
Folie et éloquence politique : de la loi agraire aux Catilinaires
Folies de tribuns et de généraux : Clodius, Pison et Antoine
II. Folies républicaines : Salluste et Tite-Live
Le miroir de Cicéron : Salluste et ses imitateurs
Tite-Live : les multiples visages de la folie politique
III. Poétique et philosophie de la déraison politique
La folie des tyrans, du mythe au Palatin : Sénèque
La folie entre histoire et épopée : Lucain
Penser la déraison : maladie de l’âme et maladie politique
IV. Folies impériales : Suétone, Tacite
La culture aristocratique à l’heure stoïcienne
La folie chez Tacite
La folie des douze Césars : Suétone
Conclusions
Le furor juridique
Le furor politique