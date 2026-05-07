Pierre-Henri Ortiz, Furor. Politiques de la folie à Rome

Les notions anciennes et modernes de la « folie » recouvrent le plus souvent des réalités bien différentes, et celle de furor ne fait pas exception. Exprimant en général une idée d’aliénation dans laquelle le sujet est comme dépossédé de lui-même, elle désigne en premier lieu un trouble grave de la compréhension et de la volonté dont les racines s’enfoncent dans les profondeurs du corps. Dans un second sens, elle est le nom du sentiment tragique qui inspire aux foules anarchiques comme aux souverains tyranniques des actions mettant en cause les cadres élémentaires de la souveraineté républicaine.

Depuis les origines de la cité, la condition de ceux qui souffrent du furor de la première espèce impose à la puissance publique de superviser des mesures de garde (custodia) et de protection (cura). L’édifice juridique qui en est issu se précise à la mesure que l’État romain étend son empire. Quant au furor de la seconde espèce, image poétique empruntant ses traits à toutes les espèces de « folie », il justifie d’appliquer aux ennemis publics le douloureux remède des maladies désespérées et il légitime, par une analogie avec le droit exceptionnel appliqué à la démence, le recours à un état d’urgence.

Cet ouvrage, se concentrant sur la période romaine mais examinant aussi les sources grecques, propose pour la première fois une histoire politique de la folie dans l’Antiquité.

À travers cet objet, il présente les pratiques romaines du pouvoir dans leur irréductible complexité.

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Pierre-Henri Ortiz est maître de conférences en histoire romaine à l’université d’Angers. Ses travaux portent sur l’histoire de la folie dans ses différents aspects (juridiques, médicaux, culturels) de la Grèce classique à l’Antiquité tardive. En 2024, il a publié aux Belles Lettres La Psychiatrie à Rome. Comprendre et soigner la folie d’après Celse et Caelius Aurelianus.

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Sommaire

Préambule

Introduction

Furor : la démence comme aliénation

La « folie » à la croisée de différents discour

Gouverner la folie : entre système juridique et discours politique



Partie I

LE DROIT ROMAIN FACE AU TROUBLE MENTAL

I. Les sources : émergence de la folie comme objet de droit

Le régime de la démence dans la Rome archaïque

La démence dans les sources républicaines (Ve-Ier siècle av. n. è.)

La démence dans les sources impériales (Ier-IIIe siècle de n. è.)

II. L’objet : la démence comme qualification du droit civil

Diversité lexicale et unité conceptuelle

Le sujet aliéné, dans la famille et dans la cité

Établir le furor en justice



III. Le bien des déments : le droit privé

La sanctuarisation du patrimoine des fous

La protection des déments, une affaire publique

Tuteurs et curateurs



IV. La démence et la faute : le droit pénal

Les sources du régime pénal des déments à Rome

Émergence et étendue d’un statut d’exception

Autour du régime d’exception : établissement du furor et prévention



Partie II

DÉRAISON ET INSENSÉS DANS LES LITTÉRATURES POLITIQUES



I. La folie dans l’éloquence judiciaire et politique : Cicéron

Avant Catilina : la rhétorique judiciaire

Folie et éloquence politique : de la loi agraire aux Catilinaires

Folies de tribuns et de généraux : Clodius, Pison et Antoine



II. Folies républicaines : Salluste et Tite-Live

Le miroir de Cicéron : Salluste et ses imitateurs

Tite-Live : les multiples visages de la folie politique



III. Poétique et philosophie de la déraison politique

La folie des tyrans, du mythe au Palatin : Sénèque

La folie entre histoire et épopée : Lucain

Penser la déraison : maladie de l’âme et maladie politique



IV. Folies impériales : Suétone, Tacite

La culture aristocratique à l’heure stoïcienne

La folie chez Tacite

La folie des douze Césars : Suétone

Conclusions

Le furor juridique

Le furor politique