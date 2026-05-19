La prochaine séance du séminaire littéraire des armes de la critiques (SLAC) aura lieu vendredi 22 mai, de 14h à 16h, au 29 rue d'Ulm, en salle U 209. Elle est intitulée « Un post-marxiste : Jacques Rancière. De la lutte des classes au partage du sensible ».



Nous aurons la joie d’écouter une intervention de Léo Texier (chercheur associé au centre Marc Bloch), qui sera suivie d’une discussion avec le public.



Comme toujours, la séance est ouverte à tou⋅te⋅s.