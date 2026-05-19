Stéphane Chauvier, Bonté gracieuse. Essai sur l’asymétrie du bien et du mal

Pourquoi est-il moralement plus grave d’abandonner ses enfants que de ne pas adopter des orphelins? Pourquoi est-il moralement plus grave de forcer quelqu’un à entendre la musique qu’il déteste le plus que de ne pas lui faire entendre la musique qu’il préfère? Pourquoi, plus généralement, l’obligation de ne pas faire de mal est-elle ou semble-t-elle plus impérieuse que celle de faire du bien? Cette asymétrie est-elle un trait constitutif de toute morale, une conséquence logique de ce que sont le mal et le bien ou bien est-elle une particularité de notre morale, de celle du moins qui nous est le plus commune ou la plus familière? Pourrait-on, non seulement concevoir, mais adopter une morale qui traiterait symétriquement l’obligation de ne pas faire de mal et celle de faire du bien? Pourrions-nous vivre sous le régime de la bonté sévère ?