Po&Sie, 2026/1-2 n° 195-196 : "Détacher les lettres, délier les langues"

Analyser des empreintes, des astres, des déjections (animales ou humaines), des glaires, des cornées, des ongles, des pulsations, des champs de neige ou des cendres de cigarette est une chose ; analyser des écritures, des peintures, ou des discours en est un autre. — Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes, tracesDe tous ses yeux la créature voit l’ouvert.

Mais nos yeux seuls sont comme retournés

et posés tels des pièges autour de cette issue. — Rainer Maria Rilke, Huitième Élégie, traduction Maurice Betz

Sommaire

Éditorial

Détacher les lettres, délier les langues

Par Martin Rueff

Les yeux en face des trous. Trois notes sur la couverture du peintre Jérôme Hentsch

Par Martin Rueff

Poèmes

Les Barbares Le Poème et Moi

Par Chawki Abdelamir,

Traduits de l’arabe par Habib Tengour

Poèmes

Par Iana Boukova,

Traduit du bulgare et présentés par Kris Vassilev,

avec la participation de François Cornilliat

De l’usage du possessif comme source d’ivresse (mienne)

une conférence sur les pronoms en forme de quinze sonnets.

Par Anne Carson,

Traduit de l’anglais (Canada) par Fabienne Durand-Bogaert

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Par Marta Eloy Cichocka,

Traduit du polonais par Michał Grabowski,

en collaboration avec Nicolas Bragard

La Loire en sa langue

Par Jean-Patrice Courtois

Le legs

Par Marie Étienne

Carnet de bal d’un courtisan ou Le livre des ruts

(Extraits)

Par Romain Frezzato

Da da da

Par Laura Fusco,

Traduit de l’italien par Danièle Robert

Poèmes

Par Amelia Litcheva,

Traduit du bulgare et présentés par Kris Vassilev,

avec la participation de François Cornilliat

Monologue 2

Par Juliette Mézenc

Le Livre des liquides

Par Irene Santori,

Traduit de l’italien par Benoît Gréan

Poèmes

Par Sibylla Schwarz,

Traduit de l’allemand par Coralie Leuthold

Anahuac

Par Frédéric Tinguely

Almanach

Par Habib Tengour

Exils/Asiles

N’étais, comme tous les autres marins du port, qu’un sujet d’écritures officielles

Par Alice Roland

Non loin, l’Ukraine

Ciel fermé

Un drame explosif

Par Neda Nejdana,

traduit de l’ukrainien par Ella Yevstushenko

Non loin, l’Iran

Alireza Roshan

Traduit du persan par Madjid Esfeyni

Écouter lire danser, faire un nœud de cravate et regarder par la fenêtre

Ce que la traduction contrainte collective fait aux corps : la cravate de Huysmans

Par Paolo Bellomo

Roger Caillois et la musique des pierres

Par Alexandre Chevremont

« Instaurer un monde ». Historicité et modes d’existence des avant-gardes chorégraphiques

Par Roland Huesca

À l’usage de ceux qui voient

Par Laurent Jenny

Grünewald, Colmar, 1962-2016

Par Claude Mouchard

Sur un fifre lointain/Un air de régiment

Par Claire Paulian

La forme à fenêtres

Par Salvatore Sciarrino,

Traduit de l’italien et présenté par Laurent Feneyrou

Et traduisant, traduire

De la traduction des proverbes aux proverbes de la traduction

Par Tiphaine Samoyault

Les proverbes de l’intraduisible

Par Lawrence Venuti,

Traduit de l’anglais par Jane Wilhelm

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Date de parution : 30/04/2026

Date de mise en ligne : 18/05/2026

ISBN 9782410030747