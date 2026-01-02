Po&Sie, 2026/1-2 n° 195-196 : "Détacher les lettres, délier les langues"
Analyser des empreintes, des astres, des déjections (animales ou humaines), des glaires, des cornées, des ongles, des pulsations, des champs de neige ou des cendres de cigarette est une chose ; analyser des écritures, des peintures, ou des discours en est un autre. — Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes, tracesDe tous ses yeux la créature voit l’ouvert.
Mais nos yeux seuls sont comme retournés
et posés tels des pièges autour de cette issue. — Rainer Maria Rilke, Huitième Élégie, traduction Maurice Betz
Détacher les lettres, délier les langues
Par Martin Rueff
Les yeux en face des trous. Trois notes sur la couverture du peintre Jérôme Hentsch
Par Martin Rueff
Les Barbares Le Poème et Moi
Par Chawki Abdelamir,
Traduits de l’arabe par Habib Tengour
Poèmes
Par Iana Boukova,
Traduit du bulgare et présentés par Kris Vassilev,
avec la participation de François Cornilliat
De l’usage du possessif comme source d’ivresse (mienne)
une conférence sur les pronoms en forme de quinze sonnets.
Par Anne Carson,
Traduit de l’anglais (Canada) par Fabienne Durand-Bogaert
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Par Marta Eloy Cichocka,
Traduit du polonais par Michał Grabowski,
en collaboration avec Nicolas Bragard
La Loire en sa langue
Le legs
Par Marie Étienne
Carnet de bal d’un courtisan ou Le livre des ruts
(Extraits)
Par Romain Frezzato
Da da da
Par Laura Fusco,
Traduit de l’italien par Danièle Robert
Poèmes
Par Amelia Litcheva,
Traduit du bulgare et présentés par Kris Vassilev,
avec la participation de François Cornilliat
Monologue 2
Par Juliette Mézenc
Le Livre des liquides
Par Irene Santori,
Traduit de l’italien par Benoît Gréan
Poèmes
Par Sibylla Schwarz,
Traduit de l’allemand par Coralie Leuthold
Anahuac
Almanach
Par Habib Tengour
N’étais, comme tous les autres marins du port, qu’un sujet d’écritures officielles
Par Alice Roland
Ciel fermé
Un drame explosif
Par Neda Nejdana,
traduit de l’ukrainien par Ella Yevstushenko
Alireza Roshan
Traduit du persan par Madjid Esfeyni
Écouter lire danser, faire un nœud de cravate et regarder par la fenêtre
Ce que la traduction contrainte collective fait aux corps : la cravate de Huysmans
Par Paolo Bellomo
Roger Caillois et la musique des pierres
« Instaurer un monde ». Historicité et modes d’existence des avant-gardes chorégraphiques
Par Roland Huesca
À l’usage de ceux qui voient
Par Laurent Jenny
Grünewald, Colmar, 1962-2016
Par Claude Mouchard
Sur un fifre lointain/Un air de régiment
Par Claire Paulian
La forme à fenêtres
Par Salvatore Sciarrino,
Traduit de l’italien et présenté par Laurent Feneyrou
De la traduction des proverbes aux proverbes de la traduction
Les proverbes de l’intraduisible
Par Lawrence Venuti,
Traduit de l’anglais par Jane Wilhelm
Date de parution : 30/04/2026
Date de mise en ligne : 18/05/2026
ISBN 9782410030747