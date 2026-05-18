Paysages : écrire les lieux, habiter le monde (revue Nuit Blanche)

Après avoir interrogé l’espoir comme moteur littéraire, nous souhaitons, pour le numéro 180, nous plonger dans ce qui nous entoure, nous traverse et nous fonde : les lieux et les paysages.

En littérature, le paysage n’est jamais un simple décor : il est force agissante, mémoire vive, tension politique, matrice sensible. Il donne à la narration son épaisseur, son ancrage, sa cohérence ; il ouvre des mondes explorables, habités, traversés par des corps et des voix. Des landes gothiques aux quartiers urbains, des forêts boréales aux espaces intérieurs, les lieux configurent les récits autant qu’ils les accueillent.

Nous souhaitons explorer la manière dont les œuvres contemporaines (romans, récits, poésie, bande dessinée, essais, œuvres numériques ou ludiques) mobilisent les paysages comme puissances narratives. Comment les environnements racontent-ils ? Comment participent-ils à la construction du sens ? Que devient la narration lorsque l’espace lui-même devient protagoniste ?

Une attention particulière pourra être portée à la narration environnementale, telle qu’on la retrouve dans les œuvres mises en scène, qu’elles soient théâtrales, performatives, numériques ou vidéoludiques. Comment les dispositifs spatiaux, les architectures textuelles ou interactives inscrivent-ils le récit dans un environnement sensible ? Comment le lieu agit-il comme vecteur d’expérience, d’immersion ou de mémoire ?

Dans le contexte québécois, le paysage occupe une place singulière, notamment en poésie. Du territoire mythifié aux espaces fragmentés de la modernité, du fleuve aux périphéries urbaines, les lieux façonnent une part essentielle de notre imaginaire littéraire. Nous invitons également à réfléchir à l’inscription intime des paysages dans les trajectoires personnelles : comment les lieux de l’enfance, de l’exil, de la migration ou du déplacement nourrissent-ils l’écriture ? Comment la littérature travaille-t-elle les tensions entre enracinement et déracinement, appartenance et étrangeté ?

Ce numéro souhaite accueillir des analyses critiques, des lectures croisées, des propositions qui interrogent le paysage comme construction esthétique, politique ou affective. Nous encourageons les contributions qui feront dialoguer les genres, les supports et les époques, et qui sauront mettre en lumière la diversité des manières d’habiter et d’écrire le monde.

Écrire les lieux, c’est peut-être, au fond, chercher à comprendre comment la littérature nous apprend à habiter le monde — et à en imaginer d’autres.

Toutes les formes littéraires et narratives sont les bienvenues : roman, poésie, théâtre, bande dessinée, récit graphique, littérature jeunesse, jeux narratifs, balados, récits numériques ou hybrides, performance. Le dossier accueillera également des propositions de vulgarisation destinées à élargir les perspectives critiques auprès d’un lectorat curieux, non spécialiste, mais exigeant.

Modalité de soumission

Les auteur·rice·s sont invité·e·s à soumettre une proposition d’article pour le 4 septembre 2026, afin de valider la pertinence de l’angle proposé et d’affiner la proposition pour vous assurer les meilleures chances de publication. Cette proposition peut être très brève (quelques lignes), selon les besoins de chacun·e, ou peut être plus étayée, jusqu’à un premier jet du texte souhaité.

Les articles complets sont attendus pour le 30 octobre 2026.

Le titre du courriel doit indiquer “soumission 180” et le corps du mail doit nous permettre de connaitre votre nom complet. Merci d’indiquer également votre province ou pays de résidence.

Les textes doivent être rédigés en français.

Les propositions et articles doivent être envoyés à redaction[at]nuitblanche.com.

Chaque texte fera l’objet d’une révision éditoriale et d’une révision linguistique accompagnée de commentaires, avant validation finale.

Un·e auteur·rice publié·e ne peut critiquer ses propres œuvres ou les œuvres publiées dans la même maison d’édition ou collection. Il est également demandé aux auteur·rice·s de signaler tout possible conflit d’intérêt avec l’auteur·rice ou les auteur·rice·s mobilisé·e·s dans le texte.

Les articles sélectionnés pour publication seront rémunérés à hauteur de 35$ par feuillet de 350 mots.