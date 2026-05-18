Séminaire "Le comparatisme après Marcel Detienne", séance 6 : Synchronie, diachronie, comparabilité, par Giulia Sissa (Paris & en ligne)

Association Antiquité, territoire des écarts

Séminaire « Le comparatisme après Detienne »

Programme initié par Claude Calame, Cassandre Martigny, Maxime Pierre, Marie Saint Martin

séance 6 : Synchronie, diachronie, comparabilité

Giulia Sissa (University of California, Los Angeles)

Marcel Detienne a théorisé et pratiqué la comparaison pendant toute sa vie intellectuelle. Depuis « Les Grecs ne sont pas comme les autres » (Critique, janvier 1975, pp. 3–24), jusqu’à Comparer l’incomparable (Paris, Éditions du Seuil, 2000), il a plaidé pour une approche résolument comparative des sociétés anciennes, la Grèce et Rome. Il a dû faire face à une double résistance : un scepticisme générique envers la démarche comparative en tant que telle, sous prétexte que l’on peut comparer uniquement ce qui est, déjà, comparable ; l’idée que les Grecs et les Romains étaient des peuples tout à fait singuliers et, par conséquent, incomparables. Giulia Sissa aimerait d’abord revenir sur ces deux objections et sur la manière dont nous pouvons relever ces défis aujourd’hui, avec et après Marcel Detienne. Elle proposera ensuite une réflexion sur la dimension diachronique du geste comparatiste. Ce qu’aujourd’hui, dans le monde académique anglophone, l’on appelle « reception » et même ce que l’on cultive comme « theory » acquièrent une pertinence accrue si nous les repensons – de manière expérimentale – comme la mise en regard de questions communes au sujet d’une expérience de pensée.

Date : Mardi 02 juin 2026, 18h-20h

Lieu : Université Paris Cité, site des Grands Moulins (accès : 10 esplanade P. Vidal-Naquet), bât. C, salle 682C

La conférence sera diffusée simultanément en visioconférence (accès à demander à l'adresse suivante : cassandre.martigny@gmail.com)