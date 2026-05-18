Making Connections: Technology, Presence and Collaboration/Établir des liens : technologie, présence et collaboration (en ligne)

Journée d'études « Établir des liens : technologie, présence et collaboration » qui se tiendra à distance le vendredi 29 mai entre 13h et 15h30 (heure de Paris) sous la direction scientifique de Dan Soule dans le cadre du LIRIS (Laboratoire International de Recherche sur les Images et la Scénographie) attaché à l'IRET (Institut de Recherche en Études Théâtrales - Sorbonne nouvelle).

Découvrir sur Fabula le détail du programme en français et en anglais…

Un lien de connexion Google Meet se trouve dans le programme en pièce jointe.

Grâce à la traduction simultanée, vous pouvez sous-titrer les interventions dans la langue de votre choix.