Appel à projets 2027 MSH Paris Nord

Publié le par Perrine Coudurier (Source : Maison des Sciences Humaines et sociales Paris Nord)
Lancement de l'appel à projets de la MSH Paris Nord 2027 sur ses axes de recherche.
Axe 1 : Arts, industries de la culture, création
Axe 2 : Corps, santé et société
Axe 3 : Transitions, régulations, innovations
Axe 4 : Penser la ville contemporaine
Les porteur·ses de projets pourront candidater jusqu'au 7 septembre 2026.
>> Lien vers l'appel à projets
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/