Appel à projets 2027 MSH Paris Nord

Lancement de l'appel à projets de la MSH Paris Nord 2027 sur ses axes de recherche.

Axe 1 : Arts, industries de la culture, création

Axe 2 : Corps, santé et société

Axe 3 : Transitions, régulations, innovations

Axe 4 : Penser la ville contemporaine

Les porteur·ses de projets pourront candidater jusqu'au 7 septembre 2026.

>> Lien vers l'appel à projets

https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/