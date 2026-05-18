Actualité
Appels à contributions
Appel à projets 2027 MSH Paris Nord

Appel à projets 2027 MSH Paris Nord

  • Date de tombée (deadline) :
  • À : https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Maison des Sciences Humaines et sociales Paris Nord)

Lancement de l'appel à projets de la MSH Paris Nord 2027 sur ses axes de recherche.

Axe 1 : Arts, industries de la culture, création 
Axe 2 : Corps, santé et société 
Axe 3 : Transitions, régulations, innovations 
Axe 4 : Penser la ville contemporaine
Les porteur·ses de projets pourront candidater jusqu'au 7 septembre 2026.

  >> Lien vers l'appel à projets
https://www.mshparisnord.fr/programmes/appel-a-projet-msh-paris-nord/presentation-aap/