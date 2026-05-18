« Sui Generis » : Métamorphoses des récits médiévaux du manuscrit à l’imprimé

Réimaginer la médiation textuelle, la matérialité et les genres dans la culture imprimée de la première modernité

Entre la fin du Moyen Âge et l’époque moderne, les récits médiévaux ne disparaissent pas avec l’avènement d’une ‘longue Renaissance’ en Europe : ils se transforment, circulent et se réinventent à travers de nouveaux supports, de nouvelles formes éditoriales et de nouveaux horizons de lecture. Loin d’opposer de manière schématique culture manuscrite et culture imprimée selon le modèle d’une rupture nette entre Moyen Âge et modernité, le colloque Sui Generis propose d’explorer les continuités, les adaptations et les métamorphoses qui ont permis aux récits médiévaux de poursuivre leur propre trajectoire dans l’espace du livre imprimé prémoderne.

Réunissant des spécialistes d’histoire du livre, de littérature médiévale et de première modernité, le colloque s’intéresse aux multiples stratégies de remédiation mises en œuvre lors du passage des récits médiévaux du manuscrit à l’imprimé : reconfigurations paratextuelles, réécritures, translations narratologiques, transformations génériques, dispositifs iconographiques, compilations ou encore adaptations commerciales destinées à de nouveaux lectorats. Les communications examineront notamment la manière dont imprimeurs, libraires, éditeurs et traducteurs ont contribué à remodeler les héritages médiévaux tout en participant à la construction des imaginaires culturels de la première modernité.

Les différentes sessions aborderont des thématiques telles que la constitution du matériel d’illustration dans les ateliers typographiques, les relations entre modèles manuscrits et romans imprimés, la survivance des traditions chevaleresques dans l’imprimé européen, les mutations du récit romanesque à l’âge de l’imprimerie, les persistances médiévales dans les textes religieux et historiographiques, ainsi que les phénomènes de traduction, de transmédiation et de médiévalisme précoce. Une attention particulière sera également portée aux réseaux du commerce du livre et aux « mains invisibles » — éditeurs, correcteurs, adaptateurs ou compilateurs, sans compter celles et ceux impliqués dans des éditions aujourd’hui perdues — qui ont façonné la transmission des récits médiévaux à travers plusieurs générations de culture imprimée.

À travers cette réflexion sur les transitions médiatiques du passé, le colloque propose enfin un dialogue avec les enjeux contemporains liés à la circulation des savoirs, à la diffusion des textes et aux nouvelles formes de médiation algorithmique et d’archivage à long terme. Comprendre comment les sociétés de la première modernité ont négocié le passage d’un médium à un autre permet ainsi de mieux interroger les mécanismes actuels de transmission, de survivance et de transformation de la mémoire culturelle.

Participants

Renaud Adam (Université de Liège)

Adrian Armstrong (Queen Mary University of London)

Helwi Blom (Radboud Universiteit Nijmegen)

Sergio Cappello (Università di Udine)

Caroline Cazanave (Université Marie-et-Louis-Pasteur)

Richard Cooper (University of Oxford)

Olivier Delsaux (Université catholique de Louvain)

Francis Gingras (Université de Montréal)

Johannes Junge Ruhland (University of Notre Dame)

Deborah McGrady (University of Virginia)

Francesco Montorsi (Université Lumière Lyon 2)

Pascal Mounier (Université Grenobles Alpes)

Stéphanie Rambaud (Bibliothèque nationale de France)

Richard Trachsler (Universität Zürich)

Alessandro Turbil (Universität Zürich)





Programme

JEUDI 18 JUIN 2026

09h30 Mots d’accueil et introduction

10h00 – 12h00 SESSION 1 : La fabrique du nouveau livre : héritages et innovations - Présidence : Estelle Doudet (Université de Lausanne)

Richard Trachsler (Universität Zürich) : La Coupe et les lèvres. À la recherche des modèles manuscrits de quelques romans imprimés

Stéphanie Rambaud (Bibliothèque nationale de France) : « A pourtraire & tailler plusieurs histoires pour la decoration dudit livre » . La constitution du matériel d’illustration chez Jean I Trepperel autour de 1500

Adrian Armstrong (Queen Mary University of London) : Paratexte, forme et brouillage diégétique dans « L’Abuzé en court » de Colard Mansion

Discussion

12h00 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 16h00 SESSION 2 : La tradition chevaleresque à l’épreuve de l’imprimé - Présidence : Sergio Cappello (Università di Udine)

Francesco Montorsi (Université Lumière Lyon 2) : L’armorial de la Table Ronde dans les imprimés

Richard Cooper (University of Oxford) : Les chroniques illustrées de Savoie et de Lorraine par Symphorien Champier et la tradition chevaleresque

Helwi Blom (Radboud Universiteit Nijmegen) : Perpétuation et actualisation de la figure du chevalier dans la Bibliothèque bleue : le cas de Robert le diable (XVIIe-XVIIIe siècles)

Discussion

16h00 – 16h30 Pause

16h30 – 18h30 SESSION 3 : Transitions éditoriales et génériques - Présidence : Richard Cooper (University of Oxford)

Sergio Cappello (Università di Udine) : Récits médiévaux et reconfiguration du domaine romanesque à l’âge de l’imprimé

Caroline Cazanave (Université Marie-et-Louis-Pasteur) : La prose de Huon de Bordeaux à l’épreuve de l’imprimé : inventivité éditoriale et survivance d’un texte privé de ses manuscrits

Francis Gingras (Université de Montréal) : Raconter l’histoire sainte : persistances médiévales à l’âge de l’imprimerie et des réformes

Discussion

VENDREDI 19 JUIN 2026

09h15 Accueil des participants

09h30 – 11h30 SESSION 4 : Survivances médiévales et formes nouvelles - Présidence : Adrian Armstrong (Queen Mary University of London)

Renaud Adam (Université de Liège) : Survivances médiévales à Bruxelles au cours de la première Modernité (XVIe-XVIIe siècle)

Pascale Mounier (Université Grenobles Alpes) : 'Le dard de Jalousie'. Enquête sur la renaissance d’une nouvelle grivoise

Olivier Delsaux (Université catholique de Louvain) : Les deux éditions des 'Œuvres' de François de Villon par Galliot du Pré : un partage des eaux ?

Discussion

12h00 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 16h00 SESSION 5 : Traductions, transmédiations et mémoires historiques - Présidence : Francis Gingras (Université de Montréal)

Johannes Junge Ruhland (University of Notre Dame) : La Bible historiale (1291-97) : une traduction biblique deux siècles et demi plus tard

Deborah McGrady (University of Virginia) : De la victime historique à une héroïne de fiction : la réinvention de Jeanne d’Arc par l’imprimé

Alessandro Turbil (Universität Zürich) : Circulation et survie des récits français d’armes et d’amours dans l’espace transrhénan (XVe-XVIIe siècles) : l’imprimé au prisme de la modélisation écologique

Discussion

16h00 – 16h30 Pause

16h30 – 17h00 Remarques de clôture

Pour une participation à distance, veuillez contacter : alessandro.turbil@uzh.ch