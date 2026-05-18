Recréer l’Orient : imaginaires et circulations transnationales

Ce colloque s’inscrit dans la continuité du colloque qui a eu lieu à la Sorbonne Nouvelle, le 5 mai 2026 (Maison de la Recherche) qui a ouvert un espace de réflexion autour de l’imaginaire de l’Orient, envisagé à la fois comme héritage de circulations artistiques anciennes (orientalisme, picturalité, poétiques de l’ailleurs) et comme construction contemporaine façonnée par la mobilité des artistes, les collaborations transfrontalières et les circuits internationaux de production et de diffusion.

Cette première journée a ainsi permis de poser les jalons d’une réflexion sur les relations entre imaginaires de l’Orient et pratiques artistiques transnationales, en articulant étroitement apports théoriques et études de cas, principalement dans le champ du cinéma et des arts visuels. Les communications ont notamment mis en lumière les tensions esthétiques et politiques à l’œuvre dans le cinéma palestinien contemporain, ainsi que les reconfigurations de l’imaginaire de la Turquie depuis l’Europe dans les films de Tunç Okan et Yılmaz Güney. Le cinéma iranien de la diaspora a été abordé à partir d’œuvres de Marjane Satrapi, Shirin Neshat, Kheiron ou encore Babak Anvari, tandis que les formes diasporiques ont été interrogées à travers les productions de cinéastes russes en exil et de réalisateurs soudanais contemporains. D’autres interventions ont élargi la réflexion aux circulations transnationales dans le théâtre politique de Dario Fo et Franca Rame, aux géopoétiques de l’ailleurs dans les œuvres de Joy Harjo, Flora Devatine et Vera Duarte, ainsi qu’aux dynamiques de circulation des manifestes artistiques entre Europe et Amériques.

L’objectif de ce second colloque est de poursuivre l’analyse des effets des dynamiques transnationales sur les formes esthétiques et les trajectoires artistiques (biographies, exils, diasporas, circulations), en élargissant la réflexion aux relations entre arts visuels, arts et littérature. Il s’agira d’interroger l’art en mouvement, à la fois dans ses imaginaires et dans les circulations des artistes et des œuvres, sans envisager l’« Orient » comme un bloc homogène, mais comme un espace pluriel, construit à partir de récits, d’images et de représentations en constante transformation.

Héritier des imaginaires orientalistes élaborés du XVIIIᵉ au XXᵉ siècle, cet « Orient » se pense aujourd’hui à l’aune de formes artistiques transnationales, marquées par l’hybridation des sources culturelles, la circulation des motifs et la multiplicité des ancrages géoculturels. Dans un contexte où les œuvres se conçoivent de plus en plus dans des configurations multi-situées (coproductions, collaborations internationales, mobilités artistiques) le transnational désigne moins une échelle qu’un mode d’interdépendance des pratiques et des formes.

Dans cette perspective, il s’agira d’examiner comment cet imaginaire de l’ailleurs, longtemps associé à l’exotisme, est aujourd’hui réinvesti comme matériau esthétique dans des contextes de création hybrides. Là où l’orientalisme construisait un ailleurs par le regard, les pratiques contemporaines élaborent un « entre-les-ailleurs », fondé sur la circulation, la coopération et l’hybridation.

Dans le prolongement de la première journée, ce colloque entend ainsi approfondir ces questionnements en accordant une attention particulière aux formes contemporaines de création dans le cinéma et les arts visuels, tout en ouvrant plus largement le champ aux arts et à la littérature. Il s’agira notamment d’interroger la manière dont les circulations, les exils et les dynamiques transnationales travaillent les écritures, les formes narratives et les imaginaires littéraires, en encourageant des approches portant aussi bien sur de nouveaux corpus que sur des auteurs déjà explorés.

Les propositions pourront porter, à titre indicatif et sans exclusive, sur des cinéastes ou des trajectoires d’artistes travaillant dans des contextes transnationaux et intermédiatiques (par exemple : Pier Paolo Pasolini, Youssef Chahine, Elia Suleiman, Nadine Labaki, Amos Gitai, Asghar Farhadi, Mohammad Rasoulof, Chantal Akerman, Wajdi Mouawad, Tony Gatlif…), ainsi que sur d’autres corpus permettant d’interroger la circulation et la transformation des imaginaires de l’Orient.

Les propositions pourront notamment s’inscrire dans les axes suivants :

– héritages et réinventions des imaginaires de l’Orient ;

– circulations transnationales des formes et des esthétiques ;

– trajectoires d’artistes et collaborations internationales ;

– reconfigurations contemporaines de l’« ailleurs ».

Comité d’organisation :

Lisa El Ghaoui (LUHCIE – UGA)

Kateryna Lobodenko (IRCAV – Sorbonne Nouvelle)

Danilo Sannelli (IRCAV – Sorbonne Nouvelle)

Les propositions sont à envoyer aux adresses suivantes :

lisa.elghaoui@univ-grenoble-alpes.fr

kateryna.lobodenko@sorbonne-nouvelle.fr

danilo.sanelli@sorbonne-nouvelle.fr

Date limite de réception des propositions : 20/07/2026

Format des propositions :

Un résumé d’une page maximum, avec le titre de la communication, le corpus et la période étudiés, le type d’approche choisi, les thématiques principales abordées et précisant votre nom, votre appartenance institutionnelle et vos coordonnées.

Langues acceptées : français, anglais, italien

La publication des communications issus du colloque est prévue, après relecture et validation des contributions par les pairs.