Chamoiseau intermédial (Sorbonne)

Programme
9h00-9h30 – Accueil des participant.es
9h30-10h – Introduction : Romuald Fonkoua et Mario Laarmann
10h00-12h00 – Panel 1 : Intermédialiser la mémoire (modération : Marion Coste)
Charles Forsdick (Cambridge University) : « Patrick Chamoiseau, photo-essayist »
H. Adlai Murdoch (Penn State University) : « Les Antilles sous Bonaparte : Delgrès. History, Resistance and Identity in the Guadeloupean bande dessinée »
Fanny Margras (Institut des Textes et des Manuscrits) : « D’André Schwarz-Bart à Patrick Chamoiseau : l’adaptation théâtrale de La Mulâtresse Solitude (1975) comme construction d’une mémoire martiniquaise »
12h-13h30 – Pause déjeuner
13h30-15h30 – Panel 2 : Expérimenter les signes (modération : Mario Laarmann)
Emily Kelly (Cambridge University) : « (Re)jouer le passé dans Méwilo et Freedom. Les guerriers de l’ombre : Repenser la simulation ludique à travers les œuvres de la créolité numérique »
Angèle Humbert (Sorbonne Université) : « Patrick Chamoiseau et Baudelaire au seuil du Tout-Monde »
Victoria Klein (Université de Strasbourg) : « L’équipée poétique de Baudelaire Jazz : performance et configurations du collectif chez Chamoiseau »
15h30-16h00 – Pause café
16h00 - 18h00 – Panel 3 : Investir les images (modération : Florian Alix)
Guillaume Robillard (Université des Antilles) : « L’appropriation de l’En-ville dans le cinéma antillais-péyi »
Juliane Tauchnitz (Bergische Universität Wuppertal) : « La photographie : objet d’intérêt ou prétexte politique ? L’intermédialité comme dialogue chez Patrick Chamoiseau »
Maeve McCusker (Queens University Belfast) : « Emerveilles (1998) de Patrick Chamoiseau et Maure : liberté, ludisme, errances »
18h00-19h30 – Cocktail
19h30 : Projection du film « Passage du Milieu » (Amphithéâtre Richelieu, Sorbonne Université)
Les personnes extérieures à Sorbonne Université doivent s’inscrire auprès de Florian Alix (florian.alix.13@gmail) aussi tôt que possible.