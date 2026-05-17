D’autres femmes dans les vies de Flaubert et de Maupassant (Rouen)

Samedi 30 mai 2026

D’autres femmes dans les vies de Flaubert et de Maupassant

Auditorium du Musée des Beaux-Arts, 26 bis rue Jean-Lecanuet (sur le côté du Musée), Rouen

Entrée libre et gratuite

9h. Accueil du public

9h15. Présentation de la journée

Flaubert

9h30. Joëlle Robert : Edma Roger des Genettes

10h15. Victoria Baena : L’éducation sentimentale et politique d’Amélie Bosquet

11h. Pause

11h15. Gilles Cléroux : Juliette Adam

14h. Bibliothèque patrimoniale de Rouen : présentation de documents relatifs au thème de la journée

Maupassant

14h45. Jérôme Honnorat : Qui était vraiment Clémentine Brun-Chabas ?

15h30. Catherine Botterel : Maupassant et la Potocka, des « affinités électives » : « Et ceci n’est pas de la pose, en prose » (lettre de 1886)

16h15. Elisabeth Himber : D’un météore l’autre. Guy de Maupassant et Marie Bashkirtseff

Lectures par Édouard Exerjean.