D’autres femmes dans les vies de Flaubert et de Maupassant (Rouen)

Samedi 30 mai 2026
D’autres femmes dans les vies de Flaubert et de Maupassant
Auditorium du Musée des Beaux-Arts, 26 bis rue Jean-Lecanuet (sur le côté du Musée), Rouen
Entrée libre et gratuite
9h. Accueil du public
9h15. Présentation de la journée
Flaubert
9h30. Joëlle Robert : Edma Roger des Genettes
10h15. Victoria Baena : L’éducation sentimentale et politique d’Amélie Bosquet
11h. Pause
11h15. Gilles Cléroux : Juliette Adam
14h. Bibliothèque patrimoniale de Rouen : présentation de documents relatifs au thème de la journée
Maupassant
14h45. Jérôme Honnorat : Qui était vraiment Clémentine Brun-Chabas ?
15h30. Catherine Botterel : Maupassant et la Potocka, des « affinités électives » : « Et ceci n’est pas de la pose, en prose » (lettre de 1886)
16h15. Elisabeth Himber : D’un météore l’autre. Guy de Maupassant et Marie Bashkirtseff
Lectures par Édouard Exerjean.