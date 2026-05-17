Buata B. Malela, Reprendre le temps. De la critique du temps colonial à la chronotopie émancipatrice

Reprendre le temps propose une critique philosophique du régime temporel imposé par la colonisation et de ses prolongements dans les sociétés postcoloniales. L’ouvrage montre comment la domination ne s’exerce pas seulement par l’espace et l’économie, mais aussi par la confiscation du passé, du présent et de l’avenir. En analysant le mythe du retard, la négation de la co-temporalité et l’intériorisation de l’urgence productiviste, l’auteur met au jour une aliénation temporelle durable. À cette critique s’articule une proposition normative : penser une chronotopie émancipatrice, fondée sur la pluralité des rythmes, la réappropriation des mémoires et la capacité collective à imaginer des futurs non téléologiques. Croisant philosophie critique européenne et pensées africaines contemporaines, l’essai inscrit la décolonisation dans une politique du temps, indissociable des luttes pour la dignité, la souveraineté et la liberté. Ce livre offre des outils conceptuels pour repenser l’émancipation dans un monde traversé par des temporalités inégales.



Buata B. Malela est professeur de littératures française et francophone des XXe et XXIe siècles à l’Université de Limoges. Membre du laboratoire EHIC (Espaces Humains et Interactions Culturelles), ses recherches portent sur les discours littéraires francophones (Afrique, Antilles, océan Indien), sur le questionnement du sujet dans les cultures médiatiques francophones, la sociologie de la littérature et les intellectuels africains, ainsi que sur la pop musique contemporaine.