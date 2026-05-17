Antal Szerb, Guide de Budapest à l'usage des Martiens (trad. Guillaume Métayer)

Dans le Guide de Budapet à usage des Martiens, sous couvert d'un argument de science-fiction qui le situe entre le Micromégas de Voltaire et Allo! Paris! de Joseph Delteil (1926), le grand écrivain hongrois et historien de la littérature Antal Szerb (1901 - 1945), auteur de La Légende de Pendragon et de Le Voyageur et le clair de lune, nous introduit, au gré de ses fantaisies, dans un Budapest personnel, unissant merveilleusement poésie et ironie.

"c’est la ville que je veux vous faire connaître / l’érotisme des rues qui s’inclinent les unes sur les autres en exprimant tantôt la force, tantôt la grâce / les associations d’idées littéraires lancées par les numéros des bus".