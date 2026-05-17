Buata B. Malela, L’Afrique Monde, t. 1 : Le Risque à l’épreuve du temps, de l’espace et du numérique

L’Afrique-monde I interroge le risque comme catégorie politique, sociale et philosophique, à partir des expériences africaines de la modernité tardive. En mobilisant ontologie du risque, gouvernementalité actuarielle, critique de l’espace et philosophies de la Relation, l’ouvrage montre comment temps, territoire et pouvoir s’entrelacent dans des configurations postcoloniales singulières. Des régimes de sécurité aux dispositifs numériques, des villes fragmentées aux réseaux mobiles, l’analyse met en évidence la tension entre standardisation algorithmique et pratiques locales de réappropriation. L’Afrique apparaît alors comme un laboratoire conceptuel, où s’éprouvent des alternatives à la gestion technocratique de l’incertitude. En dialogue avec les pensées africaines et mondiales, le livre propose une lecture située de la mondialité, attentive à l’opacité, aux temporalités plurielles et aux formes ordinaires de l’agir.

Buata B. Malela est professeur de littératures française et francophone des XXe et XXIe siècles à l’Université de Limoges. Membre du laboratoire EHIC (Espaces Humains et Interactions Culturelles), ses recherches portent sur les discours littéraires francophones (Afrique, Antilles, océan Indien), sur le questionnement du sujet dans les cultures médiatiques francophones, la sociologie de la littérature et les intellectuels africains, ainsi que sur la pop musique contemporaine.