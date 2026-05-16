Danny Trom, Norbert Elias, une politique de la sociologie

Comment aborder la crise que traverse la sociologie, tiraillée entre exigence scientifique et engagement politique ? La trajectoire de Norbert Elias, penseur majeur du XXe siècle, permet de revisiter ce débat. L’abandon du militantisme sioniste de ses jeunes années pour la sociologie le conduit à en élaborer une version intrinsèquement politique. Ses écrits de jeunesse, dont on trouve dans ce volume une sélection traduite, attestent que sa vocation savante, qu’il voulait exclusive, s’est édifiée sur un renoncement à la politique, tout en la transportant dans ce geste de substitution. La politique de la sociologie de Norbert Elias se présente alors aujourd’hui comme un puissant antidote aux dérives d’une sociologie qui peine à articuler pratique des sciences sociales et engagement politique.

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Sommaire

Liminaire

Politique de la sociologie du jeune Elias

Introduction

La politique de la sociologie

1

Sous la tache blanche, l’interpolation

2

D’Elias à Oppenheimer

3

D’Elias à Mannheim

4

Une autre École à Francfort

5

D’Elias à la sociologie

6

De l’expulsion et de l’extermination

7

Retour sur la politique de la sociologie

Conclusion

Retour sur l’interpolation

Relire le jeune Norbert Elias dans son contexte

Julia Christ (trad.)

1

Lettre à Martin Bandemann

Norbert Elias, 1920

Danny Trom (trad.)

2

L’antisémitisme à la lumière de la sociologie

Franz Oppenheimer, 1925

Mathurin Schweyer (trad.)

3

Contribution à la discussion de Karl Mannheim

« De la concurrence et de sa signification dans le domaine de l’esprit », Norbert Elias, 1928

Danny Trom (trad.)

4

Sociologie de l’antisémitisme allemand

Norbert Elias, 1929

Julia Christ (trad.)

5

L’expulsion des huguenots de France

Norbert Elias, 1935