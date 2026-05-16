Appel à contributions pour un dossier thématique



Naître et mourir pendant le voyage migratoire

L’expérience migratoire commence bien avant d’arriver à destination et les conditions du voyage dépendent de la typologie de migration : selon la situation administrative, géographique, financière, selon l’époque historique, le niveau d’étude et le genre, on n’entreprend pas le même voyage. Les voyages migratoires ne sont donc pas égalitaires, bien au contraire. Il existe, à l’échelle globale, un déséquilibre entre les élites, qui peuvent se déplacer sans risques, et les personnes qui n’ont pas ce luxe. Ces inégalités sont dénoncées, par exemple par l’Organisation Internationale pour les Migrations, qui plaide pour une migration sûre dans un monde en mouvement et qui a notamment lancé la Journée internationale des migrants. Toujours dans le but d’éviter les connotations négatives, la même organisation propose cette définition :

Migrant – Terme générique non défini dans le droit international qui, reflétant l’usage commun, désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l’intérieur d’un même pays, soit dans un autre pays, franchissant ainsi une frontière internationale. Il englobe un certain nombre de catégories juridiques de personnes bien déterminées, comme les travailleurs migrants ; les personnes dont les types de déplacement particuliers sont juridiquement définis, comme les migrants objets d’un trafic illicite ; ainsi que celles dont le statut et les formes de déplacement ne sont pas expressément définis par le droit international, comme les étudiants internationaux.

Le poids des inégalités est encore plus marquant pour qui naît ou meurt durant le voyage migratoire. Ces deux événements, la naissance et la mort, sont en effet traités de manière profondément asymétrique. La question de la mortalité est très médiatisée et fait l’objet d’une traque statistique et militante. On s’applique à comptabiliser les morts pendant le voyage migratoire, des données d’ailleurs très difficilement quantifiables, on s’intéresse à la mortalité maternelle chez les migrantes lors de l’accouchement, à celle des enfants à la naissance, difficiles elles aussi à chiffrer. Mais si les rapports officiels regorgent de chiffres concernant les décès, les naissances durant le voyage migratoire demeurent un angle mort, ce qui pourrait faire penser qu’elles sont rares, alors que les chiffres sont inconnus. Quand il arrive qu’une naissance sorte de l’ombre, on la célèbre alors comme un évènement exceptionnel et le récit héroïque qui en résulte occulte souvent la réalité juridique et administrative des enfants nouveaux-né.e.s.

Ces naissances sont régies par une géographie du hasard où le droit international se heurte aux frontières nationales. Dans les pays de tradition latine européenne comme la France, l’Italie ou la Roumanie, la primauté du sang prévaut, rendant l’enfant né en transit dépendant de la nationalité de ses parents. À l’opposé, les pays d’Amérique du sud comme le Brésil ou l’Argentine appliquent un droit du sol quasi absolu qui s’étend à leurs pavillons maritimes et aériens. En effet, une tension entre le jus sanguinis et le jus soli se manifeste lorsqu’il faut décider de la nationalité des enfants qui naissent durant le voyage migratoire risquant parfois l’apatridie, même s’ils sont a priori protégés par une convention internationale, signée en 1961, qui oblige les États à accorder leur nationalité aux personnes nées sur leur territoire. Cette divergence crée une inégalité fondamentale : selon la route empruntée, les enfants deviennent immédiatement citoyens ou restent des « fantômes juridiques » en attente de reconnaissance.

Face à ces naissances invisibles et à ces morts anonymes survenues pendant le voyage migratoire, la restitution de la dignité passe par le récit et la trace documentaire. Le Missing Migrants Project, un autre projet mené par l’OIM, œuvre à la réhabilitation de l’invisible en essayant de garder une trace de chaque vie perdue en Méditerranée. Dans cet espace de transit, les journaux de bord des navires d’ONG et les certificats de naissance rédigés en mer constituent les seuls remparts contre l’oubli et l’apatridie.

La variété des situations et les inégalités qui en résultent poussent à s’interroger sur le statut des personnes décédées ou nées au cours d’un voyage migratoire. S’agit-il toujours de migrant.e.s ou ont-elles un statut particulier ? Qu’en est-il des rituels autour de la mort et de la vie ? Est-ce que le voyage migratoire influe sur la façon dont sont perçues la mort et la naissance ? À qui revient la responsabilité de garantir un début et une fin de vie sereines et dignes ?

Ces questions complexes méritent d’être étudiées par des approches inter et trans-disciplinaires, dans une démarche qui relève à la fois de l’expérience collective et du parcours individuel. Pour ce dossier thématique, sont donc demandés des articles qui proposent une comparaison entre la représentation de la mort et celle de la naissance pendant le voyage migratoire, à travers des corpus artistiques de toute nature (roman, poésie, théâtre, film, série télévisée, BD, photographie, peinture, sculpture, performance, musique, etc.) et de toute provenance géographique. Seront privilégiés les textes proposant des thématiques et des points de vue qui questionnent les représentations médiatiques conventionnelles et stigmatisantes.

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Calendrier et modalités

Merci d’envoyer vos propositions, rédigées en français ou en italien, sous la forme d’un résumé de 300 mots, d’un titre et d’un bref CV (200 mots) avant le 15 juillet 2026 à : alessandra.giro@umpv.fr et isabelle.felici@umpv.fr

Communication des résultats de la sélection : septembre 2026

Envoi des articles : mai 2027 pour une publication prévue en 2028.

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Bibliographie

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