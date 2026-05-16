Les entretiens de la revue Po&Sie (Maison de la Poésie, Paris)

La revue Po&sie vous convie à ses

Entretiens le samedi 23 mai à 16.00

à la Maison de la poésie pour fêter la parution du numéro 195-196

avec

Marie Etienne

Roland Huesca

Alice Roland

Irene Santori

&

pour Po&sie

Chawki Abdelamir

Jean-Patrice Courtois

Laurent Jenny

Claude Mouchard

Martin Rueff

Habib Tengour

La revue Po&sie fête la parution de son numéro 195-196 (2026, 1/2), numéro double riche en poèmes en toutes langues, en réflexions, riche aussi par ses mises en relations avec l’actualité du monde et de la pensée. Po&sie essaie d’écrire avec le temps de la poésie qui s’écrit. Loin qu’il faille considérer que l’écriture nous sépare du monde, elle plonge le langage en nous : les lettres sont dans la voix, comme la voix est dans le corps. Vouloir simplifier notre destin en refusant la complexité de ce qui se donne à penser dans la compréhension de cette proposition « dans », c’est sans aucun doute ne pas mesurer les chances de la lettre. Il faut détacher les lettres pour délier les langues. Ces opérations subtiles et quotidiennes sont au cœur de la poésie, et par une lettre qui ne se prononce pas, l’esperluette, elles sont au cœur de Po&sie. Célébrer le numéro double 195-196, c’est convier les lectrices et les lecteurs de la revue à la fête de l’esperluette.